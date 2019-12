Aller lubab maale kolimise programmi edasi arendada

"Maale elama programmi, mis küll valitsusest tagasi tuli," ütles Aller esmaspäeval peetud pressikonverentsil vastuseks küsimusele, millist Järviku ideed ta soovib jätkata. "See on väga hea mõte, äkki saab seda paremaks teha," lisas ministrikandidaat.

Eelmisel nädalal ametist vabastatud Järvik esitas septembris plaani suunata Maaelu Edendamise Sihtasutusse (MES) 100 miljonit eurot, millega toetada inimeste maale kolimist. Poolega sellest rahast ostaks sihtasutus maad, mida asunikele välja rentida või müüa ja 50 miljonit läheks asunikele laenudeks.

Aller ja pressikonverentsil osalenud EKRE aseesimees, rahandusminister Martin Helme lubasid ka, et valitsus leiab järgmise aasta eelarves lisaks praegu kavandatud viiele miljonile eurole täiendava raha üleminekutoetusteks ehk niinimetatud top-up-toetusteks. "Selleks leitakse kindlasti lisaraha!" lubas Aller. "Otsime lisaraha, ma usun, et suudame top-upi suurendada järgmise aasta eelarves," lisas ka Helme.

Aller hoidus täpsematest kommentaaridest maaeluministeeriumi suhete kohta PRIA ning veterinaar- ja toiduametiga, mis olid Järviku tagandamise peamisteks põhjusteks, kinnitades samas, et usaldab mõlemat. Küll aga saaks muuta nende tegevust läbipaistvamaks ja parandada kommunikatsiooni, lisas Aller.

Kommenteerides maaeluministeeriumi siseelu, ütles Aller, et ei ole otsustanud, kas läheb edasi eelmise ministri algatatud struktuurimuudatustega, mis nägid ette kolmest asekantslerist ühe ametikoha kaotamise. "Kuna see tuli valitsusest tagasi, siis pean süvenema, mis on selle muudatuse eesmärk ja kas sellega on mõistlik edasi minna. Saan seda hiljem otsustada," tõdes Aller.

Ta ütles ka, et tal ei ole veel uut kandidaati ministeeriumi kantsleri kohale. "Vaatame sobivad kandidaadid üle ja kui vaja, siis teeme ka konkursi. Praegu pole mul ühtegi nime," ütles Aller.

Küsimusele, kas ta toetab võõrtööjõu kasutamist põllumajanduses, vastas Aller, et "töö peab olema tehtud ja väärilise tasu eest" ning need, kes on valmis seda väärilise tasu eest tegema, peavad saama seda ka teha.

EKRE esitas Ida-Virumaa Talupidajate Liidu tegevjuhi Arvo Alleri uueks maaleuministri kandidaadiks reedel. Aller ei ole veel kohtunud ei EKRE fraktsiooniga riigikogus ega ka peaminister Jüri Ratasega, kes hetkel viibib välismaal. Aller ja Ratas kohtuvad neljapäeval.