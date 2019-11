Trumpi nõunik Roger Stone mõisteti süüdi kongressile valetamises

Kohus leidis, et Stone valetas 2017. aasta septembris esindajatekoja luurekomitees toimunud kuulamisel seoses Venemaa väidetava sekkumisega USA presidendivalimistesse, vahendas BBC.

Stone'ilt küsiti komitees e-kirjade kohta, mille WikiLeaks Hillary Clintoni kohta avaldas. USA luureametnikud ja justiitsministeeriumi erinõunik Robert Mueller teatasis hiljem, et need kirjad varastasid Venemaa häkkerid. Kohtu andmetel valetas Stone selle kohta, kuidas ta püüdis 2016. aastal teada saada, millal WikiLeaks avaldab Hillary Clintonit kahjustavad e-kirjad.

Kohtuprotsessil selgus, et Stone oli vande all valetanud viis korda, muu hulgas oma vestluste kohta Trumpi kampaaniaametnikega ning väidetava WikiLeaksi vahendajaga. Samuti valetas ta teatud tekstisõnumite või e-kirjade olemasolu kohta. Prokurörid ütlesid kohtus, et Stone andis valeütlusi selleks, et kaitsta Trumpi mainet.

Stone ise kohtus tunnistusi ei andnud, kuid ta ütles, et protsessi algatamine oli poliitiliselt motiveeritud.

Valge Maja endine peastrateeg Steve Bannon tunnistas kohtus Stone'i vastu. Bannon ütles, et Stone hooples oma sidemetega WikiLeaksi ja selle juhi Julian Assange'iga. Stone oli väidetavalt vihjanud Trumpi kampaaniameeskonnale Clintonit kahjustavate e-kirjade kohta.

Stone ütles kongressile, et tema vahendaja WikiLeaksiga oli New Yorgi raadiosaate juht ja koomik Randy Credico, kes Assange'i 2016. aastal intervjueeris. Prokuröride sõnul oli Stone'i tegelik vahendaja aga konservatiivne autor Jerome Corsi.

Credico ütles USA seadusandjatele tunnistusi andes, et Stone oli soovitanud tal "teha Frank Pentangeli", viidates "Ristiisa" filmides tegelaskujule, kes kongressile valetab. Kohtus tuli välja ka see, et Stone ähvardas Credicot, öeldes, et võtab temalt ära ta teraapiakoera Bianca.

Tunnistaja mõjutamine võib tuua kuni 20-aastase vanglakaristuse, teised süüdistused võivad igaüks tuua viieaastase vangistuse.

Stone on kuues Trumpi abi või nõunik, kes on endise eriprokuröri Robert Muelleri uurimise tulemusel süüdi mõistetud.