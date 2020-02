USA justiitsministeerium soovitas Roger Stone'ile kergemat karistust

USA justiitsministeerium teatas teisipäeval, et president Donald Trumpi liitlase Roger Stone'i kohtuasja senised soovituslikud karistusnormid on liiga karmid. Ministeerium avaldas uued juhised pärast seda, kui prokurörid olid esmaspäeval nõudnud Stone'ile kuni üheksa-aastast vanglakaristust ning kui president Trump oli prokuröride taotlust Twitteris teravalt kritiseerinud.

Stone'i võimaliku karistuse leevendamine ei meeldinud Trumpi-kriitikutele, kelle arvates on tegu William Barri juhitud justiitsministeeriumi järjekordse isikliku varjundiga teenega presidendile, vahendasid Axios, NBC, Fox News ja BBC.

"Kuigi USA seisukoht on endiselt, et nimetatud juhtumi puhul on vanglakaristuse rakendamine põhjendatud, soovitab valitsus, et senistest juhistest tulenev 87 kuni 108 kuu pikkune vabadusekaotus ei teeniks selle juhtumi puhul õiguslikke huve," seisis justiitsministeeriumi memos.

Memo väitis muuhulgas ka seda, et tunnistaja Randy Credico, kelle mõjutamise eest Stone süüdi mõisteti, "ei tajunud tegelikku ohtu". Samuti viidati Stone'i kõrgele vanusele, tervislikule seisundile, isiklikele asjaoludele ning seniste kriminaalkaristuste puudumisele.

Justiitsministeerium uut võimalikku karistusmäära dokumendis välja ei toonud ning jättis selle kohtu otsustada.

Soovitatud karistusmäära leevendamist tajusid paljud poliitilise sekkumisena ning seetõttu teatasid neli prokuröri teisipäeva õhtupoolikul, et taanduvad selle juhtumi menetlemisest. Kõik neli prokuröri - Aaron Zelinsky, Jonathan Kravis, Adam Jed and Michael Marando - olid ka need, kes möödunud aasta novembris kohtus Stone'i süüdimõistmise saavutasid. Zelinsky ja Kravis astusid lisaks juhtumist taandumisele tagasi ka ametikohtadelt Columbia ringkonna föderaalprokuratuuris.

Trump väitis hiljem, et pole juhtumist justiitsministeeriumiga rääkinud, kuid lisas, et tal oleks olnud täielik õigus seda teha. Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kerri Kupec väitis omakorda, et ministeeriumi ametnikud ei konsulteerinud sellel teemal valge Majaga ning et otsust soovituslikku karistusmäära leevendada olevat sündinud enne Trumpi kriitilist säutsu.

USA senati demokraatide liider Chuck Schumer saatis koheselt justiitsministeeriumi siseaudiitorile kirja nõudmisega alustada soovitusliku karistusmäära kärpimise asjus sisejuurdlust. "Selle olukorra puhul viitab kõik sobimatule poliitilisele sekkumisele kriminaalmenetlusse," nentis ta kirjas.

Stone'i mõistis kohus möödunud aasta novembris süüdi selles, et ta valetas USA kongressile oma kunagise tegevuse kohta, mis puudutas püüdlusi hankida demokraatide 2016. aasta presidendikandidaati Hillary Clintonit kahjustavaid e-kirju lekituskeskkonnalt Wikileaks. Ta mõisteti süüdi kokku seitsmes kuriteoepisoodis, sealhulgas õigusemõistmise takistamises, USA kongressile valetamises ja tunnistajate mõjutamises.

USA võimud on süüdistanud Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) e-kirjade varguses Venemaa luureteenistusega seotud häkkereid ning e-kirjad avaldati Wikileaksis, mida on eksperdid samuti juba pikemat aega kahtlustanud koostöös Moskvaga.

"Roger Stone töötas vastu USA kongressi juurdlusele, mis puudutas Venemaa sekkumist 2016. aasta valimistesse; valetas vande all olles ning mõjutas tunnistajat. Ning pärast seda, kui tema kuriteod said avalikuks käesoleva süüdistuse esitamise läbi, näitas ta kohtu ja õigusriigi suhtes üles lugupidamatust. Selle kõige eest tuleks teda karistada kooskõlas kehtivate juhenditega," seisis Columbia ringkonna föderaalprokuratuuri esmaspäeval avalikkuse ette jõudnud dokumendis.

Prokurörid märkisid oma memos muuhulgas ka seda, et Trumpi kampaaniameeskonna nõunikud Rick Gates ja Steve Bannon uskusid, et Stone andis neile mitteavalikku informatsiooni Wikileaksi plaanide kohta. Stone Trumpi kampaaniameeskonnaga ametlikult seotud ei olnud, kuid pikaaegne poliitiline suhtekorraldaja, kes pälvis tähelepanu juba Richard Nixoni päevil, on olnud praeguse presidendiga lähedalt seotud juba ammustest aegadest.

Kohus teeb Stone'i puudutava otsuse teatavaks 20. veebruaril. Eriprokurör Robert Muelleri juurdluse tõttu süüdistuste saanud isikute seas jääb pärast seda ainsana kohtuotsust ootama kunagine riikliku julgeoleku nõunik Michael Flynn.

President Trump teatas Twitteris teemat kommenteerides, et prokuröride nõudmine on häbiväärne.

"See on kohutav ja väga ebaõiglane olukord. Tõelised kuriteod sooritati teise poole poolt, kuid nendega ei juhtu midagi. Ei saa lubada sellist ekslikku õigusemõistmist!" kirjutas ta.