Stone'i mõistis kohus möödunud aasta novembris süüdi selles, et ta valetas USA kongressile oma kunagise tegevuse kohta, mis puudutas püüdlusi hankida demokraatide 2016. aasta presidendikandidaati Hillary Clintonit kahjustavaid e-kirju lekituskeskkonnalt Wikileaks, vahendas Axios.

USA võimud on süüdistanud Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) e-kirjade varguses Venemaa luureteenistusega seotud häkkereid ning e-kirjad avaldati Wikileaksis, mida on eksperdid samuti juba pikemat aega kahtlustanud koostöös Moskvaga.

"Roger Stone töötas vastu USA kongressi juurdlusele, mis puudutas Venemaa sekkumist 2016. aasta valimistesse; valetas vande all olles ning mõjutas tunnistajat. Ning pärast seda, kui tema kuriteod said avalikuks käesoleva süüdistuse esitamise läbi, näitas ta kohtu ja õigusriigi suhtes üles lugupidamatust. Selle kõige eest tuleks teda karistada kooskõlas kehtivate juhenditega," seisab Columbia ringkonna föderaalprokuratuuri dokumendis.

Prokurörid märkisid oma memos muuhulgas ka seda, et Trumpi kampaaniameeskonna nõunikud Rick Gates ja Steve Bannon uskusid, et Stone andis neile mitteavalikku informatsiooni Wikileaksi plaanide kohta. Stone Trumpi kampaaniameeskonnaga ametlikult seotud ei olnud, kuid pikaaegne poliitiline suhtekorraldaja, kes pälvis tähelepanu juba Richard Nixoni päevil, on olnud praeguse presidendiga lähedalt seotud juba ammustest aegadest.

Kohus teeb Stone'i puudutava otsuse teatavaks 20. veebruaril. Eriprokurör Robert Muelleri juurdluse tõttu süüdistuste saanud isikute seas jääb pärast seda ainsana kohtuotsust ootama kunagine riikliku julgeoleku nõunik Michael Flynn.

President Trump teatas Twitteris teemat kommenteerides, et prokuröride nõudmine on häbiväärne.

"See on kohutav ja väga ebaõiglane olukord. Tõelised kuriteod sooritati teise poole poolt, kuid nendega ei juhtu midagi. Ei saa lubada sellist ekslikku õigusemõistmist!" kirjutas ta.