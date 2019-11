Läti keelas oma territooriumil üheksa Vene telekanali edastamise

Erinevalt varasematest juhtumistest, kus põhjuseks on olnud telekanalites edastatav sisu, on sel korral leviku tõkestamise põhjenduseks asjaolu, et kõik üheksa kanalit kuuluvad firmale, mille tegelikuks omanikuks on ärimees Juri Kovaltšuk, kelle suhtes on Euroopa Liit kehtestanud Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamise eest sanktsioonid, kirjutab Läti ringhääling.

NEPLKP nõukogude liige, et Ivars Abolinš selgitas, et otsus puudutab selliseid kanaleid nagu "Vremja: dalekoje i blizkoje", "Bobjor", "Dom Kino", "Dom Kino PREMIUM", "Muzõka Pervogo", "O!", "Pojehhali", "TELECAFE" and "Peterburg – 5 kanal".

Nimetatud Vene telekanalid on paljude Läti teenusepakkujate pakettides.

Abolinši sõnul kehtib piirang seni, kuni Kovaltšuk on EL-i sanktsioneeritute nimekirjas.

Kovaltšuki näol on tegu president Vladimir Putini lähedase sõbraga, kes on olnud Bank Rossija eesotsas alates 1991. aastast. tema äritegevuses on roll ka meedial ning väidetavalt on tema sisulise kontrolli all umbes 20 telekanalit.

Kovaltšukile sarnaseid sanktsioone on Euroopa Liit kehtestanud 170 inimese ja 44 juriidilise isiku suhtes.