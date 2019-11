Siseminister Mart Helme väitis selle nädala teisipäeval intervjuus Iltalehtile, et Eesti valitsus on ette valmistamas plaani B-d juhuks, kui NATO kollektiivkaitse ei peaks mingil põhjusel toimima. Helme väitel tehakse seda koos Läti ja Leeduga ning oma osa on kaitsekavas ka Soomel.

Toomas Sildam ütles, et on Helmega täiesti nõus, et me peame mõtlema uute julgeoleku mustrite peale, mida vastavalt vajadusele teha uues võimalikus julgeolekuolukorras.

"Minu arust need arutelud on täiesti legitiimsed. Need on legitiimsed ministri jaoks, need on legitiimsed ajakirjaniku jaoks, analüütikute jaoks, kelle iganes jaoks. See ongi täiesti normaalne, et räägitakse sellest, mis juhtub kui... Aga kui me loeme peegeldusi Riiast ja Vilniusest, siis neid tabas see "plaan B" nagu välk selgest taevast. Nemad ei teadnud midagi, et nemad koos eestlastega on koostamas "plaani B". See on asi, mida Mart Helmele võib ette heita, et ta hakkas järsku kõnelema kõigi Balti riikide nimel," kommenteeris Sildam.

"Mulle tundub, et Mart Helme on enda jaoks selle julgeoleku teema enda jaoks läbi mõelnud, aga samas ma siiski nõustun Jüri Luigega, et sõjalist riigikaitset ei korralda Eestis siseministeerium," lisas ta.

Anvar Samost meenutas ühe kommunikatsioonieksperdi poolt oma klientidele öeldut, mis Samosti sõnul hästi Helme NATO juhtumiga haakub.

"Kui te räägite ükskõik, millise ajakirjanikuga, kas ERR-i, Postimehe, Kroonika ajakirjanikuga või Itaalia, Venemaa või Soome ajakirjanikuga, siis kujutage alati ette, et te seisate keset suvist Raekoja platsi, kus on 5000 inimest. Teie ees on mikrofon ja te räägite nii, et kõik need 5000 inimest kuulevad iga teie sõna. See muudab kogu kommunikatsiooni olulisemalt lihtsamaks, te ei ütle asju, mida te tagantjärele peate kahetsema," lausus Samost.

"Antud juhul ma arvan, et Mart Helme on küll vana mees ja kogenud kõneleja, aga ta unustas selle lihtsa reegli lihtsalt ära. Ikka on niimoodi, et kui sa istud 17 välisajakirjaniku ees, siis tunned end pisut rohkem suure rahvusvahelise mehena, kui sa tegelikult oled ja siis tekib tahtmine ka sellele suurele rahvusvahelise mehele vastavalt kõikvõimalikke lennukaid teooriaid esitada," lisas Samost.

Sildam, märkis veel, et arvestades Mart Helme välis- ja julgeolekupoliitilist huvi, on ta ilmselgelt nendele asjadele mõelnud. "Võib-olla on ta mingis seltskonnas ka seda rääkinud, võib-olla on selles seltskonnas ka valitsuse liikmeid olnud. Ja kui nüüd Soome ajakirjanikud viisid jutu julgeoleku peale, siis mul on tunne, et kusagil avanes Mart Helmel selline mälu- või jutusahtel ja ta rääkis kogu selle jutu uuesti ära," sõnas Sildam.

"Eks ta ilmselt nii oli," nõustus Samost.