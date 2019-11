"Transport for London (TfL) jõudis järelduseni, et ei anna Uber London Limitedile (Uber) uut tegevuslitsentsi, mida see taotles," teatas transpordiamet.

Septembris anti Uberi tegevusloale pärast eelmise eelmise, 15-kuise leppe aegumist kaks kuud ajapikendust. Pikenduse tingimuseks seati reisijate turvalisuse parandamine.

Esmaspäeval teatas TfL, et Uberil on ebaõnnestumiste muster, nende seas ka loata autojuhid, kes sõidavad teiste autojuhtide kasutajate alt. Transpordiameti teatel on selliseid juhtumeid ette tulnud vähemalt 14 000 korda. See seab reisijad ohtu, kuivõrd see teeb kindlustuse kehtetuks. Seejuures tegid osa reise vallandatud autojuhid.

TfL märkis, et Uber on küll selliste probleemide lahendamisega tegelenud, aga mures ollakse sellepärast, kui kerge on firma kontrollimehhanismidest kõrvale hiilida.

Uberil on 21 päeva aega otsus edasi kaevata ja vaidlustuse vältel võib see linnas tegutsemist jätkata. Edasikaebamisel peab firma tõestama, et see on ohutust piisavalt parandanud.

"Selliste probleemide ilmnemine tekitab muret, aga murettekitav on ka see, et me ei saa olla kindlad, et need ei kordu," ütles TfL-i litsentside eest vastutav direktor Helen Chapman.

Uber ei ole TfL-i otsust veel kommenteerinud.

Londoni linnapea Sadiq Khan toetas otsust ja ütles, et kuigi see on ebapopulaarne, peavad firmad reegleid järgima.

"Londonlaste turvalisus on minu esmane prioriteet ja TfL on tuvastanud Uberil ebaõnnestumiste mustri, mis on selle reisijate turvalisuse otseselt ohtu seadnud," ütles ta.