UP Invest plaanib tagasi osta kuulutusteportaali Soov.ee

UP Invest nõustus müüma kuulutusteärisid haldava Baltic Classifieds Groupi (BCG) Briti fondihaldurile Apax Partners tänavu mais. Muuhulgas kuulus BCG portfelli ka kuulutusteportaal Soov.ee. Augustis allkirjastas BCG lepingu automüügiportaali Auto24.ee ning kuulutusteportaali kuldnebors.ee omandamiseks. Samas sai selgeks, et osana koondumisloa menetlusest tuleb BCG-l võõrandada portaali Soov.ee.

UP Investi juhatuse liikme ja tegevjuhi Sven Nuutmanni sõnul pakkus BCG UP Investile võimalust Soov.ee tagasi osta. "Arvestades asjaolu, et UP Invest omab laialdast kogemust kuulutusteäride haldamisel, otsustasime kasutada võimalust Soov.ee tagasi osta," kommenteeris Nuutmann.

Soov.ee ostmine UP Investi vajab konkurentsiameti luba.

Investeerimisfirma UP Invest keskendub tervishoiu-, meedia-, kinnisvara- ja jaekaubanduse- ning jaeteeninduse valdkonna investeeringutele ja cleantech riskikapitali investeeringutele. UP Invest kuulub valdusfirmale MM Grupp, mille suuromanik on Margus Linnamäe ja vähemusaktsionär Ivar Vendelin.

Läbi ettevõtete on investeerimisfirma omanduses ka uudisteagentuur BNS ja Postimees.