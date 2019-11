"Meie jututeemad olid võib-olla mõne nurga pealt filosoofilisemad, aga teisest küljest rääkisime ikkagi ka temaga Venemaast, Ukrainast, kliimamuutustest - tavalistel teemadel, võiks öelda," ütles Kaljulaid ERR-le. Paavst tundis huvi Ukrainas toimuva vastu ja selle üle, millised võiksid olla lootused seoses Ukraina uue presidendiga, rääkis Eesti riigipea.

"Ma palusin nii paavsti kui välisministri käest nende tuge meie ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumisele, sest traditsiooniliselt on Vatikan võrdlemisi kursis sellega, mis toimub Aafrikas," lisas Kaljulaid.

Ta viitas eelmisel aastal paavsti algatusel Vatikanis peetud Sudaani konflikti osapoolte pikemaajalisele kohtumiselde. "Meie oleme Sudaani sanktsioonidekomitee juhiks oma ÜRO Julgeolekunõukogu liikem perioodil. Nii, et meil oli tõepoolest sellist päris tavalist diplomaatilist välispoliitilist kokkupuutepunkti, mida me arutasime," rääkis Kaljulaid.

President ütles ka, et paavst mäletas hästi oma mullust külaskäiku Eestisse ning kuulas huviga Kaljulaidi edastatud sõnumit Eesti katoliku kirikult, kes loodab Vene vangilaagris hukkunud piiskop Profittlichi peatset õndsaks kuulutamist.

Franciscus olevat ka rõhutanud inimeste võrdsuse teemat, ütles Kaljulaid. "Paavst võtab väga selgeid seisukohti ja paavst on olnud äärmiselt selge sõnaga näiteks selles, mis puudutab seda, et kõik inimesed on omavahel võrdselt. Põhimõte, mida ta on tugevasti toetanud ja mida ta ei ole kunagi kõhelnud välja ütlemast. Ja meil oli ka täna temaga - nii nagu ka eelmine kord, kui ta Tallinnas viibis - pikem jutuajamine ja arutelu sellest, et tihtipeale need inimesed, kes esitavad rassistlikke, misogüünseid, teiste religioonide suhtes tõrjuvaid seisukohti on teistpidi väga suured kristlased - see teeb paavstile muret ja see tegi talle ka täna muret." rääkis president Kaljulaid.

Kaljulaid kohtus neljapäeval ametliku visiidi käigus ka Vatikani välisministri peapiiskop Paul Gallagheriga.

Kohtumistele Vatikanis järgneb Kaljulaidi töövisiit Itaaliasse Torinosse, kus riigipea avab Musei Reali palees Konrad Mägi maalide näituse. Plaanitud on ka kohtumine Torino linnapea Chiara Appendinoga ja loeng Torino Tehnikaülikoolis, kus president Kaljulaid räägib digivapustustusest ja tulevikutööst.