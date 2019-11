27. mail 1918. aastal sündinud Nakasone oli võimupartei Liberaaldemokraatliku Partei juhina Jaapani peaminister aastatel 1982-1987.

Üle 50 aasta kuulus ta Jaapani Esindajatekotta.

Nakasone on pälvinud Krüsanteemi Suurordeni, mis on Jaapani kõrgeim autasu. Peale keiserliku suguvõsa liikmete on selle pälvinud üksnes 50 jaapanlast.