Jaapani võimuerakond Liberaaldemokraatlik Partei edastas oma liikmetele põhjalikud juhised, kuidas vältida avalikkuses piinlikke avaldusi, ja nimekirja teemadest, mille puhul tasub suupruukimisel eriti ettevaatlik olla. Samm on ilmselgelt tingitud sellest, et viimasel ajal on ministrid pidanud kohatute arvamusavalduste tõttu vabandama või lausa tagasi astuma.

Dokument nimega "Kuidas ennetada kohatuid sõnavõtte ja arusaamatusi" peaks erakonna liikmetele selgeks tegema, et "parem on mitte välja öelda, mis sa naisõiguslusest tegelikult arvad". Üleolevad kommentaarid katastroofis kannatanud inimeste suhtes pole ka eriti hea idee. Ning mida te ka ei tee, "ärge mainige sõda", vahendavad ajaleht Mainichi ja Washington Post.

Eraldi on välja toodud viis teemat, mille puhul jutukaks muutumine võib lõppeda paksus kirjas pealkirjadega ajalehtede esikülgedel:

1. isiklikud arvamusavaldused ajaloo ja poliitilise ideoloogia teemal. Ehk teisisõnu - ärge hakake rääkima Jaapani tegevusest sõja ajal, sest seda on võimatu välja vabandada ning midagi head need kõval häälel tehtud mõtisklused kaasa ei too;

2. isiklik arvamus soo ja geidega seotud teemadel;

3. kommentaarid, kus jääb puudu empaatiast õnnetustes ja katastroofides kannatanud inimeste suhtes;

4. kommentaarid haiguse ja vanaduse teemal. Vananeva elanikkonnaga Jaapanis on see väga delikaatne teema ning erakordse näitena võib välja tuua korduvalt erinevate kohatute ütlustega silma paistnud rahandusminister Taro Aso sõnad 2013. aastal: "Isegi, kui nad tahavad surra, innustatakse [eakaid] edasi elama. Neil peaks olema võimalus kiiremalt tegutseda ja surra."

5. lähikondlaste naerutamiseks mõeldud kommentaarid, mida laiem avalikkus ei pruugi nii humoorikateks pidada.

Jaapani poliitikud on juba palju aastaid silma paistnud sellega, et muidu justkui vaoshoitud inimesed tekitavad endale tõsiseid probleeme ootamatult avameelsete arvamusavaldustega. Tegemist ei ole ka hiljutise nähtusega, sest kunagine peaminister Yasuhiro Nakasone tekitas juba 1986. aastal pahameeletormi järgneva lausega: "Intelligentsuse tase USA-s on Jaapanist palju madalam, sest sealses elanikkonnas on märkimisväärne hulk mustanahalisi, mehhiklasi ja inimesi Puerto Ricost."

Värskeks näiteks sõnavõttude tõttu tagasi astunud ministrite reas on olümpiaminister ja küberjulgeoleku minister Yoshitaka Sakurada. Tema suutis saada linnukese kirja lausa mitmes "kategoorias".

Näiteks eelmise aasta novembris tunnistas värske küberjulgeoleku minister, et ta ei kasuta arvutit. Hiljem täpsustas ta, et ega ta isiklikult selles küberjulgeoleku teemas ka päris hästi ei orienteeru, ning üleüldse olevat tema tööülesandeks "lugeda ette kirjalikud vastused tegemata ühtegi viga".

Veebruaris tuli tal aga vabandada seoses tema sõnadega, mis puudutasid medalilootusega Jaapani ujujat Rikako Ikee. Kui lootustandval ujujal diagnoositi leukeemia, teatas olümpiaminister Sakurada, et on "pettunud".

Lisaks kritiseerisid rahvasaadikud Sakuradat seoses hilinemiste ja parlamendiistungite venitamisega.

Põhjus, miks ta aprillis lõpuks tagasi astus, seisnes selles, et tal õnnestus sügavalt solvata inimesi, kes kannatasid 2011. aasta maavärina ja tsunami tõttu. Nimelt leidis ta, et võimupartei saadiku valimisvõit on palju olulisem, kui 2011. aasta looduskatastroofis tõsiselt kannatada saanud Iwate prefektuuri majanduse taastamine.

Võimuparteile lähedal seisev allikas ütles ajalehele Mainichi, et asjaolu, et erakond peab sellise juhise edastamist vajalikuks, näitab kui halvad lood Liberaaldemokraatlikus Parteis praegu on.

Kunagine opositsioonijuht Ichiro Ozawa juhtis tähelepanu juhendis olevale lõigule, mis rääkis vajadusest puuduse käes kannatavate suhtes empaatiat üles näidata, ning nentis, et probleemiks ei ole mitte kohatud sõnavõtud, vaid sellest peegelduv üldine suhtumine.

"[Peaminister Shinzo] Abe administratsioon ei saa millestki aru," kirjutas ta Twitteris. "Nad arvavad, et viisaka fassaadi loomine on piisav. Probleem pole mitte otseselt nendes sõnavõttudes, vaid iga ministri ja poliitiku iseloomus. Selles, kuidas Abe administratsioonis ametikohti antakse. Administratsioon ei mõista inimeste kannatusi. Kui see pole riiklik kriis, siis mis on?"