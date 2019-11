Musta reede ostud kolivad üha enam netipoodidesse

Nn musta reede ostuärevus võttis maad üle maailma, isegi Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Musta reede traditsioon pärineb USA-st, kus tänasel tänupüha järgsel päeval sooritati netikeskkondades esimestel tundidel oste kahe miljardi dollari eest.

Ehkk ostukeskustes oli tunglemist, tuleb tõdeda, et kaubakeskustes on huvilisi üha vähem ja müük kandub üha enam netikeskkondadesse. Ennustatakse, et nädalavahetusel külastab ostukeskusi 165 miljonit ameeriklast.

Musta reede tähtsus on hakanud vähenema, sest müüjad püüavad soodusmüüke pikendada. Adobe Analyticsi andmeil tehakse netikeskkondades mustal reedel oste 7,5 miljardi eest, mis on viiendiku võrra enam kui mullu.

Euroopas avaldati musta reede vastu meelt

Euroopas avaldasid keskkonnaaktivistid Ameerikast imporditud ostlemispüha vastu meelt.

Madridis tõmbasid Greenpeace'i esindajad üles plakati kirjaga "tarbijakesksus võrdub kliimakriisiga".

Prantsusmaal kogunesid meeleavaldajad mitmel pool netipoe Amazon logistikakeskuste juurde ja püüdsid blokeerida üht Pariisi ostukeskust, väites, et Ameerikale omane ostuhullus on jõudnud Euroopa mandrile.

Läinud sajandi 1950. aastatel tekkinud termin must reede märgib liiklusummikuid ning segadusi, mis esimeste sääraste kampaaniatega kaasnesid.