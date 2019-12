Eesti kaupmehed pole nn mustale reedele USA-ga sama sügavat sisu andnud

Ameerika Ühendriikidest on viimastel aastatel Eesti kaubandusvõrku ilmunud nii Halloween kui ka valentinipäev, ent järjest enam kinnitab kanda ka must reede ehk jõulueelne suure allahindluse päev. Kui USA-s on sel päeval traditsiooniliselt suured soodustused, siis Eestis ei ole kaupmehed vaatamata kõlavale nimele sellele sama sügavat sisu andnud.

"Aktuaalne kaamera. Nädal" käis sündmuste epitsentris Tallinnas ja Washingtonis.

Müüjatel olid Tallinnas käed-jalad tööd täis - näiteks pesupoe müüjate sõnul oli kaubanduskeskuses väga palju rahvast.

"Terve nädala ei osteta midagi ja täna ostetakse nädala käive. Nad käivad proovimas nädala sees ja täna on siis see... See on tegelikult päris õudne. /.../ Nädal aega istume niisama ja siis nad täna tulevad kõik ja me peame kõik soodushinnaga maha müüma," kurtsid pesupoe müüjad Merike ja Anneli.

Ka mänguasjapoes oli märgata suuremat sagimist. Näiteks Marius läks poodi sünnipäevaks saadud raha eest mänguasju ostma. "Käpapatrulli autot ja ühte rongi, mis liigub ise," selgitas ta enda soove.

Kõige rohkem ostlejaid oli näha tehnikapoes, kus kaubad on kallimad, mis tähendab, et 20-protsendiline allahindlus andis rahakotis rohkem tunda. Paljud ostlejad uudistasid, kas ka uus iPhone on allahinnatud.

USA-s on enim soodustusi tehnikakaupadel

USA jaemüügiasjatundjate sõnul on mustal reedel tavaliselt kõige rohkem soodustusi just tehnikakaupadel.

Kui mõnikord saab näha uudislugusid, kus inimesed lähevad odavate televiisorite pärast lausa kättpidi kokku, siis reedel oli Targeti kaupluses üsna rahulik. Televiisorite eest võis seal saada umbes 100 dollarit soodustust.

Musta reedega algab ametlik jõuluostude hooaeg. Peamiselt kulutavad ameeriklased raha pereliikmete ja iseenda peale.

"See on üks vähestest võimalustest minna ja osta kõik pühade-, majapidamis- ja isiklikud kaubad ühekorraga ja kindlustada parimad hinnad, mis on saadaval," selgitas Sarah.

Kõige olulisem jõulukink on ehk mänguasjad. Nende puhul väga suuri allahindlusi Washingtonis näha ei olnud - umbes neli kuni kümme dollarit.

Huvitaval kombel oli riidekauplus H&M Springfieldi kaubanduskeskuses musta reede ajal suletud, kuigi koduleheküljel pakuti 30-protsendilist allahindlust.

Ostlejatega rääkides selgus, et suuri soodustusi on võimalik leida, kui tootemark ei ole oluline.

"Ma ostsin mantli, mis oli umbes 300 dollarit alla hinnatud, nii et see on päris hea," märkis Nadine.

Küll aga usub ta, et ostlemine on viimasel ajal pigem internetti kolinud.

"Must reede oli kunagi väga oluline. Me läksime poodi südaöösel. See on

endiselt tore," sõnas Emily.

"Kliendid on nüüd palju rahulikumad, sest neil on nii palju muid kohti, kust vajalikke asju osta," kinnitas Marylandi Walmarti juhataja Paul Kram.

USA tarbija on agar ja jaemüüjate liidu hinnangul kulutab üks ostja tänavu pühadekaupadele veidi üle tuhande dollari. See on rohkem kui kunagi varem. Samas on sel aastal teatanud rekordarv poode uste sulgemisest. Selles süüdistatakse ameeriklaste ostuharjumuste muutumist, sest paljud ei viitsi enam poodidesse kohale minna.