Et netiostude maht üha suureneb ja viimasel ajal just toidukaupade sektoris, püütakse leida tehnoloogilisi lahendusi, et väga paljudest eri kaupadest koosnevaid tellimusi ilma inimtööjõuta komplekteerida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maailma suurim netitoidupood Ocado kasutab Suurbritannias roboteid, mis aitavad kiiresti kokku panna ostja toidukorvi, kusjuures tehisintellekt aitab ostjate tüüpeelistuste järgi suunata robotite liikumist nõnda, et nende trajektoorid oleksid optimaalsed.

Firma sõlmis reedel lepingu Jaapani suurima jaeketiga Aeon, et võtta robotid kasutusele ka Jaapanis.

Aeonil on umbes 100 miljonit klienti.