Evaldas Stalioraitis: suurandmed ja tehisintellekt kui globaalne eduvalem

Evaldas Stalioraitis arutleb selle üle, mis on edu valem hariduses suurandmete ja tehisintellekti diskursuses.

Detsembris toimus Tallinnas maailma tipptasemel haridusele ja tehisintellektile ning suurandmetele pühendatud tippkohtumine "Global Education Industry Summit 2019: "Data in Education", kuhu tulid kokku maailma haridus- ja teadusministrid, koolijuhid ning IT valdkonna tipud.

Kohtumine pani mind mõtlema teemal: "Mis on edu valem hariduses suurandmete ja tehisintellekti diskursuses?". Üks Rootsi kolleeg ütles tabavalt, et inimest on raske asendada, sest hea õpetaja on parem kui tehisintellekt.

Muidugi ta seda on, kuid hea õpetaja tulevikuvastutus on tehisintellekti mõtestatud kaasamine õppeprotsessi. See tähendab, et õpetaja on kui tasakaalupunkt riikliku õppekava, nutikate lahenduste ja mis kõige olulisem – õpilasekeskse lähenemise vahel.

"Hea õpetaja" tuleviku vastutuseks on jällegi vastutus targalt kaasata tehisintellekt õppetöösse ja õpikeskkonda, koostöö erinevate osapoolte vahel, nutikate näidete kasutamine teiste riikide eeskujul ja õpilase seadmine esiplaanile. See tähendab, et kõige olulisem on iga õppija personaalne areng.

"Meil on varasemaga võrreldes võimalus murrangulisemalt detailsemalt olla õppija-, ja tema huvidekeskne."

Kolmas oluline eduvalemi muutuja on mõiste "andmed" ise. Oluline on ühiselt mõtestada tõsiasja, et AI (Artificial Intelligence) muudab seda, kuidas me hakkame mõtestama tehisintellekti, sest juba täna suudame me iga raamatu, loengu ja õppevideo indekseerida. See tähendab, et meil on varasemaga võrreldes võimalus murrangulisemalt detailsemalt olla õppija-, ja tema huvidekeskne.

Eduvalemi muutujaid saame kasutada vaid erinevate osapoolte ja muutujate targa kaasamise kaudu. Selleks, et eduvalem tööle panna, peame olema kindlad oma ajas muutumatutes põhiväärtustes, kuid olema avatud ka tehnoloogia ja kõigi võimalike õpilaste loovust ja õppimist soodustavatele lahendustele.

Eestist võtsin kaasa teadmise, et teiste riikide edukate praktikate nutikas kaasamine enda piirkondlikku haridussüsteemi ja avatus kõikvõimalikele uutele lahendustele on loonud nii väikesele riigile hariduses maailma tippude seas tõsiseltvõetava koha.

Nõnda on ka tehisintellekti kaasamisega: tuleb olla avatud, vaadata analüütilise pilguga tulevikku ja kaasata kõiki osapooli nii, et õpilane on teadmiste omandamise keskmes.