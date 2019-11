Vene seadusandjad teatasid kolmapäeval, et USA tehnoloogiafirma Apple näitab oma rakendustes nüüd Krimmi poolsaart Venemaa territooriumina, kui rakendust kasutatakse Venemaal.

Krimmi poolsaar, mille Venemaa 2014. aasta märtsis Ukrainalt annekteeris, ei ole Apple'i rakenduste kasutamisel näiteks Prantsusmaal mitte ühegi riigi osa, vaid määratlemata ala.

Venemaal kasutades on Apple'i kaardi- ja ilmarakendustes Krimm ja selle suuremad linnad Sevastopol ja Simferopol aga osa Vene territooriumist, teatas Vene parlamendi alamkoda.

Ukraina on väljendanud Apple´i otsuse vastu protesti.

"Me kavatseme analüüsida hoolikamalt küsimust vaidlusaluste piiride määratlemisest meie teenustes," teatas Apple kirjalikus avalduses AFP-le ja lisas, et võib oma lähenemist korrigeerida.

Apple teatas, et ei ole muutnud kaarti oma rakenduses Plans, mis näitab Krimmi Venemaa-välise alana.

Tehnoloogiafirma möönis aga, et kehtiv Vene seadus nõuab plaani kaasajastamist Venemaa kasutajatele.

"Me uurime rahvusvahelisi õigusnorme ning kehtivaid USA ja kohalikke seadusi enne mis tahes otsuse langetamist võimalike muudatuste kohta rakenduses Plans. Me teeme neid, kui need peaksid vajalikuks osutuma," lisas Apple.

Moskva on püüdnud mõjutada välisfirmasid tunnistama Ukrainalt annekteeritud poolsaart oma territooriumi osana.

Google'i kaartidel ei ole Krimm ei Venemaa ega Ukraina.

Venemaa agressiooni käes kannatavas Ukrainas on Apple´i tegevus tekitanud mõistetavalt palju pahameelt.

"Las ma seletan seda teie mõistetes, @Apple," kirjutas Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko Twitteris.

"Kujutage ette, et te kurdate, et teie suurim vaenlane on varastanud teie disaini ja ideed, aastatepikkuse töö ja osa teie südamest, aga mingil neetud ignorandil ei ole teie valust sooja ega külma. Selline on tunne, kui te nimetate # Krimmi Venemaaks," kirjutas välisminister.

"@Apple, palun, palun, jääge tehnoloogia ja meelelahutuse juurde. Maailmapoliitika ei ole teie tugev külg," lisas ta.