Uudisteagentuuri Reuters ajakirjanikud kirjutasid Venemaal olles Apple'i kaardiotsingusse Simferopol ja rakendus näitas asukohaks Krimm, Venemaa. Teistes maades kuvati Simferopoli nimi ilma kuuluvust täpsustamata.

Apple ei ole Reutersi teadet kommenteerinud.

Euroopa Liit ja USA ei tunnusta Krimmi kuulumist Venemaale ning on kehtestanud sanktsioonid isikutele, keda süüdistatakse Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumises.

Vene riigiduuma julgeolekukomisjoni kodulehel kirjutatakse, et "Apple on täitnud oma kohustused ja viinud oma seadmete programmid kooskõlla Venemaa seadustega".

Ukraina välisministeerium mõistis Apple'i käitumise hukka.

"Las ma seletan seda teie enda terminites, Apple," kirjutas Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko Twitteris. "Kujutage ette, et te nutate, et teie disain ja ideed, aastaid kestnud töö ja killuke teie südamest on varastatud teie kõige hirmsama vaenlase poolt, kuid siis keegi hoolimatu tuleb ega pea teie valu mitte millekski. Just sellist tunnet tekitab see, kui te kutsute Krimmi Venemaa osaks."