Haapsalu vanalinna söögikohad trotsivad talvist madalhooaega

Kui suvekuudel keeb elu Haapsalus ööl ja päeval ning üks suurüritus ajab teist taga, siis talvel on Haapsalu vanalinna söögi- ja joogikohtade külaliste arv märksa väiksem. Siiski peavad mitmed neist oluliseks, et uksed hoitakse lahti ka madalhooajal.

Suvel Haapsalu vanalinna sattunud on oma silmaga näinud, et kohvikute väliterassidel koha leidmiseks on tihti päris suurt õnne vaja. Madalhooajal langeb klientide arv aga kõvasti. Müüriääre kohviku omanik Marget Vatku ütles, et näiteks juuli ja novembri käive võivad kohvikus erineda kolme- kuni neljakordselt. Ometi on nad otsustanud, et lahti ollakse ka madalhooajal, isegi kui seda tuleb vahel teha tippajal teenitud kasumi arvelt.

"Miks me oleme seda teinud? Ma arvan, et vist missioonitundest. Ei taha ju, et Haapsalu oleks seitse kuud aastas kummituslinn. Ka töötajate pärast, sest püsitöötajad ikkagi soovivad aastaringset tööd. Meil on nii spetsiifilised ametid, nagu pagar ja kondiiter ja kokk, et neid ei õpeta välja enne hooaja algust niimoodi sõrmenipsuga," selgitas Vatku.

Ettevõtte Herman Bistroo & Baar juht Kaisa Ülejõe ütles, et kui suvel on maja esmaspäevast pühapäevani rahvast täis, siis madalhooajal on uksed lahti ainult mõnel päeval nädalas. Abiks on oma niši leidmine.

"Kuna meie oleme rohkem suunatud baari- ja joogipoolele, siis meie põhiklient ongi reede ja laupäeva õhtul. Siis tegelikult meil üldse probleemi pole. Reede ja laupäeva õhtul on meil maja piisavalt rahvast täis. Tänu sellele me elamegi ära siis. Nädala sees oleme üldse kinni," ütles Ülejõe.

Restorani Kärme Küülik ühe omaniku Angela Kalmu sõnul aitab aasta ringi tegutsemine hoida tööjõudu ja on ühtlasi oluline, et kvaliteet käest ära ei läheks.

"Kui me hakkaksime kevadel hirmsasti käivitama ja mõtlema, et mida ja kuidas teha, siis võib-olla meie oskused ja tase oleksid teistsugused. Täna ma olen küll seda meelt, et see on väga vajalik inimestele, kes meie juures töötavad ja meie ka ise töötame igapäevaselt kaasomanikena, et oleks stabiilne, et me teame, mis me teeme ja kuhu me liigume," lausus Kalm.

Haapsalu turismiarendajad ja ettevõtjad on teinud koostööd linna madalhooaja elavdamiseks. Näiteks eelmisel laupäeval peeti ühiselt üritust "Talveõhtu Haapsalu vanalinnas", mille raames toimusid töötoad, pakuti erimenüüsid ja tehti palju muud.