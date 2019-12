Le Monde: Alpides on GRU salamõrvarite baas

Le Monde`i ajakirjanikud tegid taustauuringud ise, kuid said neile kinnituse Prantsuse luureteenistuselt DGSI, vahendab Helsingin Sanomat.

GRU üksuse tugikeskus avastati Ülem-Savoia departemangust, mis asub Alpides Šveitsi ja Itaalia piiri ääres.

Le Monde`i uurimine paljastas, et mitmed GRU üksuse liikmed külastasid aastatel 2014 kuni 2018 korduvalt sealseid väikelinnu, nagu Annemasse, Chamonix ja Evian. Viimane tõestatud külaskäik toimus 2018. aasta septembris.

Prantsuse vastuluure andmetel on see piirkond olnud GRU liikmete logistikakeskus ja tugibaas ajal, mil nad on olnud tööreisidel üle Euroopa. Prantsusmaal nad väidetavalt ühtki operatsiooni läbi ei viinud, Le Monde`i hinnangul sel lihtsal põhjusel, et ei soovinud tähelepanu sellele riigile, kus tugibaas asus.

Ajalehe andmetel liikusid läbi Ülem-Savoia ka GRU küberüksuse liikmed.

Salamõrva- ja sabotaašiüksus, mis kannab numbrit 29155, on viimastel aastatel sattunud tähelepanu alla, kuid siiani pole suudetud kindlaks teha, kas tegu on luureüksusega või tapmiseks koolitatud sõduritega.

New York Times kirjutas oktoobris, et tegu on nii salajase üksusega, et isegi paljud GRU töötajad ei tea selle olemasolust.

Üksuse liikmeid ja nende tegevust on kaardistanud uuriva ajakirjanduse grupp Bellingcat, kes tänavu suvel avaldas koos ajalehega Tages Anzeiger artikli GRU töölise Denis Sergejevi tegemistest Šveitsis ja Ülem-Savoias. Sergejev on väidetavalt samuti üksuse 29155 liige.

Üksuse 29155 liikmeid kahtlustatakse ka Sergei Skripali ja tema tütre mõrvakatses mullu Inglismaal Salisburys. Üksuse liikmed mõisteti tagaselja vangi Montenegros pärast sealset ebaõnnestunud riigipöördekatset aastal 2016.

Le Monde`i väitel suutsid nad tuvastada viis uut üksuse liiget, kes kasutasid nimesid Aleksander Kulagin, Jevgeni Larine, Timur Nuzirov, Namar Jusupov ja Gennadi Švets. Tegu on tõenäoliselt varjunimedega.