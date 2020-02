Prantsuse politsei usub, et Tšetšeeniast pärit opositsioonilise blogija Imran Alijevi tapmine eelmisel nädalal Lille'i hotellis on poliitiliselt motiveeritud kuritegu.

Sellist seisukohta kinnitas väljaandele Business Insider juhtumiga kursis olev politseiametnikust allikas.

Allika sõnul otsivad politseinikud praegu blogija reisikaaslast, kes kadus natuke aega pärast tapmist.

Hetkel on teada, et Belgias poliitilise varjupaiga saanud 44-aastane Alijev alustas 29. jaanuaril rongireisi Belgiast Prantsusmaa põhjaossa ning et temaga koos reisis veel üks tšetšeenist mees, kelle isiku on Prantsuse politseinikud reisidokumentide alusel esialgselt kindlaks teinud.

Järgmise päeva hommikul leiti Alijev surnuna Lille'i linnas asuva hotelli Le Coq Hardi toast. Mehel oli kõri noaga läbi lõigatud. Reisikaaslane, kes peatus samuti selles hotellitoas, oli aga kadunud.

Alijev elas Belgias politsei kaitse all seoses Venemaalt ja Tšetšeeniast seotud ähvardustega. Mees oli oma populaarses blogis sageli kritiseerinud Venemaa presidenti Vladimir Putinit ja Tšetšeenia Vabariigi juhti Ramzan Kadõrovit.

Politseiametnikust allikas tunnistas, et reisikaaslane võis kasutada valeidentiteeti, kuid mingeid lõplikumaid järeldusi ei saa teha enne, kui võimuesindajatel on õnnestunud temaga kontakti saada. Hetkel otsitakse teda ametlikult taga kui olulist tunnistajat.

Allikas ei soovinud reisikaaslase isiku kohta rohkem kommentaare anda ega kinnitada, kas tema asukoha asjus on mingite järeldusteni jõutud. Meedias on spekuleeritud ka võimaluse üle, et mees on praeguseks juba Venemaale põgenenud.

Euroopa julgeolekuteenistused on juba pikemat aega äärmiselt mures Putinit või Kadõrovit kritiseerinud dissidentide mõrvade pärast Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis. Ainuüksi Ühendkuningriigis on aastate jooksul hinnanguliselt tapetud 15 inimest Venemaalt pärit palgamõrvarite poolt ning mõned hukkunutest on olnud ka kõrvalised isikud.

Üheks tuntumaks juhtumiks on 2018. aastal Salisburys aset leidnud katse tappa mürgirünnakuga endine Vene luureametnik Sergei Skripal. Rünnakus sai lisaks temale kannatada ka tema tütar Julia ja ilmselt tappis sama mürk hiljem ka ühe Briti kodaniku, kes polnud algse juhtumiga üldse seotud. Eelmisel aastal lasti aga keset päeva Berliini pargis maha tuntud tšetšeeni dissident.

Mõlemat juhtumit, nagu ka Montenegro riigipöördekatset ja Bulgaaria relvaärimehe tapmiskatset, on otseselt seostatud Venemaa luureteenistustega. Moskva on süüdistused alati tagasi lükanud ning neid oma propagandas naeruvääristanud.

"Loomulikult, arvestades Alijevi tausta ja varasemaid ähvardusi, peame me tõsiselt uurima riikliku luureteenistuse seotust selle mõrvaga," nentis Prantsuse politseiametnik, kelle sõnul pole Pariis hetkel veel Venemaa poole õigusabipalvega pöördunud.

Belgia julgeolekuametnik tunnistas samuti, et juhtum on väga kahtlane. "Ta oli meil politsei kaitse põhjusega," rõhutas ta ja lisas, et oht Alijevi elule oli väga spetsiifiline ja usutav.

Ametnik ei soovinud sarnaselt Prantsuse kolleegiga kommenteerida Alijevi reisikaaslase identiteeti ja liikumist ega ka seda, kas see mees oli algselt samuti olnud Belgia võimude kaitse all.

Küsimusele, kas Alijev oli Belgia võimuesindajatele oma plaanist Prantsusmaale reiside teada andnud ning kas Belgia ja Prantsusmaa tegid selles vallas ka mingit koostööd, ei soovinud Belgia ametnik otsest vastust anda.

"Ma ei saa otseselt kinnitada, kas keegi teadis tema reisiplaanist, kuid ma eeldan, et kaitse korraldamine vaid mõni kilomeeter teisel pool riigipiiri poleks probleem olnud," vastas ta.