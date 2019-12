Johnson tunnistab pattu: olen sõitnud kõnniteel

Briti peaminister ja tuntud jalgrattaentusiast Boris Johnson tunnistas meediale, et on mõnikord pedaalinud ka kõnniteel.

Kui väljaanne Kui Sky küsis, mis on suurim rikkumine, mida ta on valmis tunnistama, küsis Johnson esmalt nõuandjatelt soovitusi, enne kui ütles: "Ma arvan, et siis, kui ma kunagi sõitsin iga päeva jalgrattaga, siis ma mõnikord ei järginud seadusi ja sõitsin ka kõnniteel," ütles Johnson.

"Ma tahan, et te teaksite, kui kindlalt ja tugevalt ma taunin inimesi kes sõidavad rattaga kõnniteel. Ma leian, et see on vale ja tunnen selle pärast kahetsust. Aga ma olen mõnikord sõitnud kõnniteel selle asemel, et ratta seljast maha tulla," tunnistas kauane Londoni linnapea, endine välisminister ja praegune Briti valitsusjuht, kellel seisavad neljapäeval ees parlamendivalimised.