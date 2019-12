Briti peaminister Boris Johnson lubas kolmapäeval võidelda iga hääle nimel pärast küsitlust, mille järgi on konservatiivide edu leiboristide ees vahetult enne valimisi kahanenud.

Britid valivad parlamenti neljapäeval Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise taustal, mille toorist Johnson lubab valimisvõidu korral ära teha 31. jaanuariks.

Uuringufirma YouGov teisipäevase uuringu järgi võidavad konservatiivid 650-liikmelises parlamendi alamkojas 28-liikmelise enamuse. Varasema, 27. novembri uuringu järgi oldi enamuses 68 saadikukohaga.

"Seekordne veamäär võib tähendada konservatiividele 311–367 kohta," teatas YouGov. Vea alumine ots tähendaks, et toorid parlamendis enamust ei saavuta, ning see võib viia Brexiti edasilükkumiseni või isegi uue Brexiti-referendumini.

"See ei saaks olla pingelisem, see ei saaks olla väiksema vahega," ütles Johnson. "Me võitleme iga hääle nimel," lisas ta kampaaniaüritusel.

Peamise opositsioonierakonna Tööpartei juht Jeremy Corbyn ütles valijatele, kes pole veel oma valikus kindel: "Me paneme raha teie kukrutesse, sest te väärite seda. Selle maksavad kinni rikkaimad ja suured ettevõtted," lisas vasakpoolsete juht.

Corbyn toetab EL-iga leppe sõlmimist, mis seoks Ühendkuningriigi tihedamalt blokiga. Pärast leppe saavutamist tahab ta panna selle rahvahääletusele, kus kodanikel on võimalus ka EL-i liikmeks jääda.

YouGovi järgi on kasvanud toetus Šoti Rahvaparteile (SNP), kes kogub prognooside järgi 41 saadikukohta. Selgelt Brexiti vastu olevatele liberaaldemokraatidele aga ennustatakse vaid 15 kohta.