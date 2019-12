Tallinna ettevõtlusamet pöördus mitme ametkonna poole, et saada selgust, kas on tarbijakaitseseadusega kooskõlas, kui klient näeb poes suitsupaki hinda alles siis, kui müüja avab kliendi palvel tubakatoodete kapi ukse.

Ettevõtlusamet saatis eelmise nädala lõpus kaupmeeste liidule, majandusministeeriumile, sotsiaalministeeriumile ja tarbijakaitseametile kirja, et saada selgitust tubakatoodete hinna avaldamise kohta kauplustes. Amet tõi välja juhtumi, kus kaupleja pani sigarettide müügihinna toote juurde suletud kappi, millel on kiri "Tubakatooted".

"Kui klient soovib tubakatoodet osta, avab müüja kapi ukse ja siis on võimalik ostjal näha tubakatoote müügihinda. Selles müügikohas on tubakatoodete kapp letist küllaltki kaugel ja on raskusi müügihinna nägemisega," kirjeldas ettevõtlusamet.

Kaupmeeste liidu, sotsiaalministeeriumi, tarbijakaitseameti ja majandusministeeriumi koostöös koostatud juhendmaterjal näeb ette, et vastavalt kaubandustegevuse seadusele võib tubakatoodete kohta poes välja panna sõnalisel kujul toote nime, kaubamärgi ja hinna. Reklaamiseadus keelab aga tubakatoodete reklaami, sealhulgas ka nende kaubamärkide eksponeerimise viisil, mis viitab tubakatootele või selle tarbimisele.

Sama punkti järgmine lõik täpsustab, et tubakatoodete müügikohas esitatakse sõnalisel kujul tubakatoote nimi ja kaubamärk ning hind.

Ettevõtlusamet märkis, et ettevõte on täitnud nii kaubandustegevuse seaduses kui ka tubakaseaduses esitatud nõudeid, kuna seadused lubavad kliendile avada tubakakapi ukse valikuga tutvumiseks vahetult enne müüki, et hõlbustada müüjal toodet leida ja kliendil valikut teha. Seega on toodete hinnakiri kapis koos toodetega.

Tarbijakaitseseadus ütleb aga, et kauba müügihind ja ühikuhind avaldatakse selgelt loetaval ning tarbijale üheselt mõistetaval ja kergesti märgataval viisil.

"Tubakaseadust ja juhendit lugedes saan aru, et sõnalisel kujul võib kaupluses avaldada hinnakirjas tubakatoote nime, kaubamärgi ja müügihinna ning seda ei loeta reklaamiks reklaamiseaduse /.../ mõistes. Palun teatage, kas tubakatoodete müügihind ei pea olema ostjale enne ostu tegemist kergesti märgatav ja võib olla tubakatoodete juures suletud kapis?" küsis ettevõtlusamet.

Kirja adressaatidel on vastamiseks aega järgmise nädala esmaspäevani.