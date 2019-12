USA võimude hinnangul ei ole New Jersey osariigis 270 000 elanikuga Jersey Citys aset leidnud veresaun seotud terrorismiga. Kuulda oli sadu laske.

"Meie politseinikud olid tule all tunde," ütles Jersey City politseiülem Michael Kelly.

Lisaks korrakaitsjale ja kahtlusalustele sai keskpäeva paiku kalmistul alanud ja poes lõppenud intsidendis surma kolm tsiviilisikut, märkis Kelly.

Tulistamise põhjust ei ole seni avalikustatud.

Kelly sõnu leiti sünagoogi ja kooli lähedal asunud koššerpoest viis surnukeha.

"Me usume, et kaks neist olid kurikaelad, ülejäänud kolm tsiviilisikud," ütles politseiülem, lisades, et sündmused leidsid aset väga ulatuslikul alal ning kuriteopaiku on vähemalt kolm.

Meedia andmeil algas tulistamine, kui tapmist uurinud politseinik lähenes kalmistul kahtlusalustele. 40-aastane uurija Joseph Seals oli ka esimene ohver.

Ülemused kiitsid Sealsi kui politseinikku, kes oli viimastel aastatel kõrvaldanud tänavailt hulga ebaseaduslikke relvi.

"See on tõepoolest ränk päev Jersey Cityle," ütles linnapea Steven Fulop. "Seals oli üks meie parimaid politseinikke."

Kahtlusalused liikusid kiiresti ja tagaajamine vältas neli tundi, lausus Kelly. Piirkonda saabusid sajad New Jersey ja New Yorgi politseinikud, osa neist maskeerimisvormis ja kiivritega taktikalise üksuse liikmed. Näha oli ka Föderaalse Juurdlusbüroo agente.

Kahtlusalused üritasid lõpuks varjuda poodi, kus tulistamine jätkus ning hiljem leiti viis laipa.

Kümned kõrvalseisjad püüdsid toimuvat oma nutitelefonidega jäädvustada. Elanike salvestatud videotel oli kuulda laske linna ühelt peatänavalt vastu kajamas ja relvastatud korrakaitsjaid lähenevaid inimesi eemale kamandamas.