Prangli saare rahvas imestab, miks uue rahvamaja juhataja tulekuga lõpetati kõigi ringide tegevus rahvamajas ning saarerahva kooskäimise kohas on kuni aasta lõpuni vaid pimedad aknad. Uuest aastast hakkavad ringid siiski uuesti tööle, ajutise katkestuse põhjuseks on palgafondi nappus.

Vikerraadio pühapäevases saates "Kihnukeelsed uudised" rääkis endine Prangli saarevanem Terje Lilleoks, et tänavu suvel, kui vallavanem Laine Randjärv hakkas ümber korraldama valla kultuurielu, tehti muudatusi ka saarel. Prangli rahvamaja sai uue juhataja, mis tekitas saareelanikes küsimusi, sest uus juhataja oli pärist mandrilt.

Nüüd, on uus rahvamaja juhataja üle kuu aja ametis olnud, ei tööta rahvamajas enam ringid ning maja seisab enamjaolt tühjana, rääkis Lilleoks.

"Mitte ükski ring ei tööta, mitte ükski lastering ei tööta, enne olid lastel kolmel päeval nädalas lastel ringid. Praegu on rahvamaja pime ja külm ja enamasti kinni. Kui on küsitud, et millal ringid tööle hakkavad, siis võib-olla uuel aastal," kirjeldas Lilleoks olukorda, kus kohalikel koolilastel pole võimalik käia üheski huviringis.

Paar päeva hiljem ütles Lilleoks ERR-ile, et rahvamaja on aasta lõpuni suletud väidetavalt seetõttu, et valla pole raha. Uuest aastast alustavad ringid taas tööd, samal ajal on tehtud majas remonti ning soetatud juurde nii mõnigi asi, näiteks uus piljardilaud. Samuti korraldab rahvamaja uus juhataja Külli Talmar aastavahetuspeo.

"Aga huvitegevus on katkenud. Rahvamaja peaks siiski olemas saare side ja keskus. Lastel pole praegu saarel mingit tegevust. Ja see on ju Prangli saar, Viimsi vald, mitte mingi Kapa-Kohila," ei mõistnud Lilleoks väidetavat rahapuudust.

Rahvamajas toimus lastele spordiring, kus õpetati džuudot, ning loovusring nii Prangli põhikooli õpilastele kui teistele saare lastele. Täiskasvanutest kudusid Prangli naised kangastelgedel vaipu, oli kokaring ja käsitööring.

Lilleoksa sõnul teab ta, et uuel juhatajal on ambitsioonikad plaanid. "Aga milleks muuta midagi, mis töötab?" ütles ta.

Rahvamaja uus juhataja Külli Talmar ütles ERR-ile, et muutustest on saarerahvale pikalt ja põhjalikult räägitud ning tegelikult on kõik leppinud, et aasta lõpus on rahvamaja tegevuses väike katkestus ning uuel aastal jätkatakse uue hooga.

"On toimunud kolm koosolekut, viimasel osales 60 inimest, sai kõik asjad ära selgitatud. Eelmise aasta eelarves ei olnud lihtsalt palgafondis enam raha. Kõik olid nõus, et uuel aastal alustame, senise kahe lasteringi asemel tuleb neli," rääkis Talmar.

Talmari sõnul oli raha, et teha ära väike remont, sest lavatagune garderoob oli väga kehvas seisus. Lisaks palgati lastele mentor, osteti piljardilaud, õhuhoki, lauatenniselaud. Kohalikust vabaõhumuuseumist hangiti 60 tooli, mandrilt noortekeskusest lauamängud ja seitse tõukeratast, ütles Talmar.

Talmar asus ametisse 15. novembril. Viimsi Teatajale ütles Talmar, et Prangli saarega seob teda 25 aasta pikkune sõprus. "Olles klassijuhataja, ajalooõpetaja ja ka kooliteatri juhendaja käisin õpilastega palju kordi saarel, nii laagrites kui ka lihtsalt ekskursioonidel. Nii tekkis sõprus saarerahvaga, mis kestab tänaseni," rääkis ta.

"Kindlasti on saarerahval omad unistused, mida sooviksin väga koos Viimsi vallavalitsusega samm-sammult ja üheskoos ellu viima asuda, et rahvamajast saaks kultuuri kodu ja koht, kuhu kõik tulla soovivad," rääkis Talmar.