Olen mitmel korral kuulnud kurtmist, et me teenindajate ja müüjate tase on kehv. Et pole neil oskust naeratada, soovitada, hoolida. Olen kuulnud arvamusi, et enesekeskne eestlane ei oskagi teenindada, sest sisemist soojust napib. Ja armastust ligimese vastu on vaid kröömike, ei enam.

Aga korraga, jõulukuu hakul, kui sõitsin Elroni rongiga sain viimaks aru, et tegelikult on meil ju ideaalilähedased teenindajad-müüjad olemas. Ja mis kõige tähtsam: nad ei tegutse sugugi mitte mõnes peenes ja kallis eliidipoes. Ega mitte ka lihtrahva rahakotti rebestavas gurmeerestoranis. Nad on siinsamas meie kõrval, iga päev ja iga tund me silma ees ja pilgu all.

Kas tunnete neid? Mina igatahes lausa ootan kohtumist nendega alati, kui astun Elroni rongi peale.

Need ideaalikandjad on me porgandikarva rongide reisisaatjad ehk ametlikus keeles klienditeenindajad. Tublid inimesed, kes kontrollivad pileteid, kannavad reisijate eest hoolt kümnel erineval viisil. Kuigi nende hulgas on ka mõni mees, meeldiks mulle neid kutsuda porgandite perenaisteks. Porganditeks ju nimetame Elroni ronge. Ja perenaises on alati miskit hääd ja sooja.

Niisiis, porgandite perenaised! Mul pole senini olnud kordagi võimalust näha tusast – või mis veel hullem – pirtsakat reisisaatjat, porgandi perenaist. Ei, ei! Nad on alati särasilmsed ja vastutulelikud.

Nad toimetavad nobenäpselt rongides nii sularaha, makseautomaadi kui ka kaardilugejaga. Nad teevad seda silmipimestava kiirusega. Samal ajal pole need taibukalt tehnikaga talitajad sugugi mitte noored IT-geeniused. Nende keskmine vanus on 52 aasta kandis ja mitmedki on pigem vanaemad.

Nendega kohtumine tähendab alati sooja naeratust ja head tuju. Testitud inimeste peal. Toimib.

Oleks, et need porgandite perenaised müüksid vaid pileteid! Juba piletimüügiski on peidus väike ime. See, kuidas suudavad nad meeles pidada, kellel on juba pilet ostetud, kellel mitte. Täiesti uskumatu: perenaine astub puupüsti täis vagunisse ja leiab paukselt üles need kolm inimest, kes peaksid piletit näitama. Kust selline tarkus? Vingem kui selgeltnägijate tuleproovis. Eks tehke järgi.

"Nad lohutavad ja õpetavad neid, kes õigest peatusest mööda põrutanud. Nad otsivad lahendust neile, kes vale rongi peale sattunud."

Vähe veel. Asised porgandite perenaised suunavad reisijad ka rongi teise otsa, kus enam istekohti. Nad aitavad neid, kes piletimüügimasinaga hakkama ei saa. Nad lohutavad ja õpetavad neid, kes õigest peatusest mööda põrutanud. Nad otsivad lahendust neile, kes vale rongi peale sattunud. Nad ohjeldavad napsitanuid. Nad kurjustavad narkomaanidega ja kutsuvad politsei, kui vaja. Nad aitavad hakkama saada ka siis kui sõitja rahakott on maha ununenud.

Ja mis mulle eriti hinge läks: porgandite perenaised tunnevad muret su käekäigu üle ka siis, kui oled juba rongist väljunud. "Olge väljudes ettevaatlikud, perroon on kohutavalt libe! Kohutavalt libe!" Need hoolivad sõnad: "Ettevaatust, kohutavalt libe", need sõnad olid soojad nagu memme musi ja saatsid ühel hommikul rongist välja kümneid ja kümneid inimesi.

Kokku on rongifirmas sada kümme klienditeenindajat ehk perenaist koos mõne mehega. Igal päeval, varahommikul ja hilisõhtul, ka jõuluõhtul ja uusaastaööl on rongides tööl umbes 40 perenaist. Nad teenindavad päevas kokku ... üle 21 000 reisija. See tähendab et igaühe, iga perenaise hooleks on umbes 700 klienti päevas. 700 õnnelikku inimest, polegi nii vähe.

Seega, kui ma oleksin jõulukuul päkapikk, siis oleks mul teada, kelle sussi sisse üsna rohkelt komme poetada. Sest nemad, porgandite perenaised, on murdmas arusaama, nagu ei suudaks eesti inimene soe olla.

