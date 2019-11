Aastakümneid on keset päeva valitsenud Eesti raudteedel vaikus, sest seda aega on Eesti Raudtee kasutanud rööbastee kontrollimiseks ja lihtsamateks remonttöödeks. Nüüd on riigiettevõte otsustanud viimaks neid töid öösiti tegema hakata, nii et alates 8. detsembrist saavad rongid ka lõuna ajal reisijaid sõidutada.

Kes seni tahtis näiteks Tallinnast Aegviitu või Arukülla sõita, aga jäi kell 10:25 väljunud rongist maha, pidi uut rongi ootama pea 2,5 tundi, sest vahepeal ühtki rongi ei lähe. See tähendab, et reisijad pidid oma käike väga täpselt planeerima.

Aegviidu rongiga sõitev Kerttu leiabki, et keskpäeval on kahe väljumise vahe liiga pikk, eriti kui arvestada seda, kui tihti need muul ajal sõidavad.

Elron on võimalust ka päeval ronge sõitma panna kaua oodanud.

"Me oleme väga pikalt sellest võimalusest eri osapooltega rääkinud. Tegelikult ei ole normaalne, et rongid ei saa päevasel ajal sõita ja nüüd tõesti Eesti Raudtee on sel aastal selle otsuse teinud ja me kasutame seda võimalust," kommenteeris Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Esialgu hakkavad keskpäevased rongid sõitma Turba, Paldiski ja Aegviidu liinidel ehk muudatus puudutab elektrironge.

"Ronge on meil puudu tipptundidel, aga keskpäev ei ole tipptund ja me räägime elektrirongidest. Kui nad täna sisuliselt seisavad lõppjaamas, ootavad kuni sõita saab, siis nüüd saavad nad hakata varem sõitma," ütles Kongo.

Keskpäevast väljumist ei lisandu populaarsele Tallinna-Tartu liinile, sest selle graafikut tihendati alles mullu ja Elronil puudub võimalus seda graafikut veelgi tihendada. Küll aga läheb tihedamaks Tallinna-Narva rongide graafik ning pärast paarikümne aastast pausi jõuavad rongid taas Turbasse.

"Sinna tuleb üks täiendav väljumine. Kõik rongid Turbani ei sõida, paar rongi jääb ka Riisiperre, aga enamik sõidab Turbani," täpsustas Kongo.

Kuigi Riispere ja Turba vahele jääb vaid kuus kilomeetrit, siis paaril väljumisel tuleb viimasest jaamavahest loobuda, et rong jõuaks õigeks ajaks Tallinna tagasi, põhjendas Kongo otsuse tagamaid.

Uus sõiduplaan hakkab kehtima 8. detsembrist.

Jalgrattad jäävad ka talvel maha

Suve alguses kehtestatud rattakeeld jääb aga kehtima ka talvel.

"Probleem ei ole selles, et rattureid on liiga palju, vaid et rong on teatud aegadel väga täis ja seal ei ole ruumi asjade vedamiseks. Meil on vaja eelkõige panustada sellele, et reisijad saaksid kohale," põhjendas Kongo.