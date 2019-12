Sakala 14 asuva väärtusliku hoone lammutamine sõltub Rävala läbimurde trassist

Tallinna kesklinnas Sakala 14 asuv väärtuslik puithoone seisab tänava teistest majadest eespool ja takistab pealinna plaani teed laiemaks teha, mistõttu on transpordiamet teinud ettepaneku see lammutada. Muinsuskaitse seisab niisugusele plaanile vastu, hoone saatus sõltub aga abilinnapea Andrei Novikovi sõnul Rävala puiestee läbimurde trassivalikust, mida praegu alles kaalutakse.

Tallinna transpordiamet leiab, et Sakala 14 esine kõnnitee ei ole kooskõlas kesklinna jalakäijakeskse liikumisruumiga ja selle laiust tuleks suurendada. Selleks on transpordiamet teinud ettepaneku hoone lammutada.

Kui muinsuskaitseamet niisugusest kavatsusest tänavu kevadel kuulda sai, saatis amet Tallinna linnaplaneerimise ametile kirja, et 20. sajandi arhitektuuri kaitse programmi inventeerimisel hinnati Sakala 14 hoone väärtuslikuks ja tehti ettepanek kaaluda selle kaitse alla võtmist riikliku kultuurimälestisena. Ameti hinnangul saab hoonet nutika linnaplaneerimise teel säilitada, häirimata liikluskorralduse kvaliteeti.

Muinsuskaitseameti kommunikatsioonijuht Madle Lippus ütles sel nädalal ERR-ile, et amet on jätkuvalt samal seisukohal ning hoone peaks säilima.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov rääkis, et praegu tegeleb linnavalitsus Rävala puiestee läbimurde koridori paika panekuga ja kui see on tehtud, saab otsustada, kui suur koormus saab olema paralleeltänavatel ja milline saab olema sealne liikluskorraldus.

"Tõsi on see, et hoone Sakala 14 on väljaulatuv, võrreldes hoonetefrondiga, mis on seal uus tekkimas. Hoone iseenesest on väga halvas seisus ja linna seisukohalt ei ole see ka täna minu teada meie põhitegevusteks niivõrd vajalik, et peaksime seda renoveerima," lausus ta.

Novikov lisas, et Rävala puiestee läbimurde trassikoridori ei ole paika saadud ja seetõttu ei ole Tallinn ka Sakala 14 hoone saatust veel otsustanud. Esialgu loodeti plaanid kokku leppida selle aasta lõpuks, aga praegu on see venima jäänud. Küsimus on seotud ka trammikoridori võimaliku paiknemisega.

Abilinnapea märkis, et sadama tramm peaks liikuma mööda Rävala puiesteed Laikmaa tänavale ning sealt edasi olekski võimalik tõmmata trammikoridori pikendus kuni Pärnu maanteeni. Peale võimalike trasside on siiski küsimus ka selles, kas tramm tuleb ja kas ta sinna üldse mahub, kuid potentsiaalselt oleks see võimalik.

"Selle läbitöötamine ja -uurimine ongi võtnud eeldatust kauem aega, aga ise oleme huvitatud, et tulemus oleks võimalikult ruttu. Ise loodan, kuigi ei taha kuupäevi öelda, et jaanuari jooksul peaks see minu hinnangul kindlasti tulema," lausus Novikov.

Küsimusele, kas linna valikute seas on siiski ka Sakala 14 hoone säilitamine, vastas ta, et kogu asja tuleb vaadata kompleksselt: milliseks kujuneb liikluskorraldus, millised tänavad muutuvad kahe- ja millised ühesuunaliseks, kuidas tramm sealt tuleb ning kust on mõistlik teha jalakäijate tee.

Kui muinsuskaitseamet peaks hoone kaitse alla võtma, tähendaks see Novikovi sõnul, et lammutamine ei oleks enam kõne all. Samas ei pidanud ta tõenäoliseks, et muinsuskaitsjate ja linnavõimude vahel algaks võidujooks, kes oma otsused enne ära jõuab teha.

"Ma seda niimoodi küll ei käsitleks. Nad kindlasti küsivad hoone omaniku, antud juhul on ta Kesklinna valitsuse bilansis, arvamust," tõdes ta.

Sakala 14 on muinsuskaitseameti andmetel üks vähestest uhkematest puidust kodanlaseelamutest, mis on südalinna piirkonnas säilinud. Hoone teeb harukordseks siiani säilinud algupärane rikkalike puitkaunistustega fassaadilahendus. Ajaloolistest puitdetailidest on alles vana laudis, nurgaliistud, varikatusega kahepoolne välisuks ja palju muud.

Muinsuskaitsjate hinnangul väärib eraldi tähelepanu ka hoone interjöör. Seal on säilinud algupärane ruumiplaneering ja näiteks kahhelahjud, peegelvõlvlaed, puittrepid ja metallmanustega siseuksed.