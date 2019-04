Tallinna transpordiamet on teinud ettepaneku lammutada Sakala 14 asuv ajalooline hoone, mis takistab tänavale piisavalt laiade kergliiklusteede loomist, kuid muinsuskaitseameti hinnangul on tegemist väärtusliku majaga, mille võiks kultuurimälestisena kaitse alla võtta.

Aprilli lõpus saatis muinsuskaitseamet Tallinna linnaplaneerimise ametile kirja, kus märkis, et nende andmetel kavandab amet Rävala puiestee ja Laikmaa tänava piirkonna liikluskorralduse mõjude hindamist ja analüüsitavasse alasse jääb ka Sakala tänav.

Sakala tänav 14 asub ajalooline hoone, mis paikneb teistest selle tänava uutest hoonetest eespool ja takistab Sakala tänavale piisavalt laiade jalg- ja kergliiklusteede rajamist. Seepärast tegi transpordiamet mullu augustis ettepaneku kaaluda hoone lammutamist.

Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht Anni Martin märkis kirjas, et amet arutas Sakala 14 lammutamise kooskõlastamist eelmise aasta septembris ning otsustas, et menetlus peatatakse, kuni ametile on esitatud infot kõnealuse hoone ümbruskonna liikluskorralduse kohta. Seda pole aga ametile siiani esitatud.

"Soovime enne liiklusanalüüsi teostamist üle korrata, et Sakala tn 14 hoone puhul on tegemist Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis paikneva kultuuriväärtusliku puithoonega," teatas Martin. "Hoone pole hetkel riikliku kultuurimälestisena kaitse all, aga on hinnatud XX sajandi arhitektuuri kaitse programmi inventeerimise tulemusena väärtuslikuks. Selle programmi raames on tehtud ettepanek kaaluda hoone riikliku kultuurimälestisena kaitse alla võtmist."

Hoone teeb harukordseks siiani säilinud algupärane rikkalike puitkaunistustega fassaadilahendus. Ajaloolistest puitdetailidest on alles vana laudis, nurgaliistud, varikatusega kahepoolne välisuks ja palju muud. Muinsuskaitsjate hinnangul väärib eraldi tähelepanu ka hoone interjöör. Seal on säilinud algupärane ruumiplaneering ja näiteks kahhelahjud, peegelvõlvlaed, puittrepid ja metallmanustega siseuksed.

Seepärast kavatseb amet tellida Sakala 14 hoonele arhitektuuriajaloolise eksperthinnangul, et selgitada välja tema väärtus ja võrrelda seda teiste sarnaste hoonetega.

Martin ütles, et muinsuskaitseameti veendumuse kohaselt saab hoonet nutika linnaplaneerimise teel säilitada, häirimata liikluskorralduse kvaliteeti.

"Sakala 14 hoone on üks vähestest uhkematest puidust kodanlaseelamutest, mis on südalinna piirkonnas säilinud ning seetõttu kindlasti väärtuslik kohaliku pärandi ja identiteedi säilimise huvides," sõnas muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht.