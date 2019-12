Apteegireformi tühistava eelnõu vastuvõtmine riigikogus tähendaks küll seda, et teiste ettevõtjate seas võiks apteegipidajaks hakata ka iga kaubanduskett, kuid otse poeruumi oma apteeginurga tegemist nõuded siiski ei lubaks. Eestis tegutsevate kauplusekettide esindajad ütlevad, et ei ole apteegiturule sisenemisest huvitatud või pole seda jõudnud veel analüüsida.

Apteegireformi tühistamiseks teisipäeval sisse antud eelnõu laseb turu vabaks ja apteegi omanikuks võib olla ükskõik kes. Miks siis mitte mõni suur üle-eestiline kauplusekett?

Tuleb aga välja, et nii lihtne see pole, sest ravimite müük jätkub ka uue eelnõu kohaselt apteegis ja apteek peab vastama tervele reale tingimustele. Näiteks koolitatud personali kõrval peab olema sinna eraldi ligipääs, et ligi pääseksid ka liikumisraskustega inimesed, ruumid peavad olema kindlalt määratletud ja nõuetele vastavad, aga on ka muud spetsiifilist.

Praegu ei näe õigusaktid ette muid võimalusi, kui see, et ravimite müügikoht on apteek. Seega toidupoes ei saa neid müüa ka siis, kui selleks on mingi eraldatud ala ja samuti ei saa ehitada poe pinnale apteeki.

Nõuded on kehtestatud nii ravimite logistika kui ka säilitustingimuste eripärade tõttu, aga ka turvalisuse kaalutlustel, sest apteekides müüakse üksiti tugevatoimelisi ravimeid, mis ei pea olema kergesti kättesaadavad.

Grossi toidukaupluste keti omanik Oleg Gross ütleb, et pooldab apteegireformi ärajätmist ja ka seda, et erinevad ettevõtjad saaksid valdkonda investeerida. Samas ise ta apteegiturule konkurentsi pakkuma ei kipu.

"Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde ja meie sellesse ärisse ei sekkuks. Mina julgen öelda, et ma olen erapooletu kõrvaltvaataja, ma ei arva, et siin keegi väga kergelt raha teenib. Täna on ikka selgelt apteegiturul konkurents olemas," kommenteeris Gross.

Eesti kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil ütleb, et liidu tasemel pole kaupmehed apteekide rajamise mõtet arutanud ja seetõttu on raske selle kohta midagi spekuleerida. Kaupmeeste senine huvi on puudutanud vaid käsimüügiravimeid.

"Täna on meie huvi eelkõige ikkagi käsimüügiravimid, mis ei eelda siis lisapersonali ja mida siis suudaks müüa ka tavapärane müüja-klienditeenindaja ilma spetsiaalse väljaõppeta," kommenteeris Peil.

Selver ütles, et neil plaani apteegiturule siseneda ei ole. Selliseid plaane pole teinud ka Coop, kuivõrd nende majas pole teemat veel põhjalikult analüüsitud.