Praegune seadus näeb ette vertikaalse integratsiooni keelu, proviisori omandipiirangu ning haruapteekide kaotamise üle 4000 elanikuga linnades. Uue eelnõuga need punktid tühistatakse.

"Kaks kolmandikku apteeke ei vasta kolm kuud enne seaduse kehtima hakkamist nõuetele. See on suur probleem rahvatervisele ja ravimite kättesaadavusele," ütles põhjenduseks sotsiaalkomisjoni keskerakondlasest esimees Tõnis Mölder.

Haruapteekidele kehtestatud 20 000 elaniku piir vajab Mölderi sõnul veel sisulist analüüsi ja läbiarutamist. "Seaduseelnõu üleandjate eesmärk ei olnud kindlasti kvaliteedi langus, vaid anda tänastele omanikele võimalus muuta haruapteegid põhiapteekideks," ütles ta.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees, sotsiaaldemokraat Helmen Kütt sõnas, et ravimiseaduse muutmisega probleemid ei kao, vaid süvenevad. "Anname selle eelnõuga seadust muutma asudes signaali, et seadusi ei peagi täitma. Ka Ravimiamet on leidnud, et muudatused viivad selleni, et kuigi teenus on formaalselt hästi kättesaadav, kannatab selle osutamise sisuline kvaliteet," märkis ta.

Kütt pidas kahetsusväärseks, et komisjoni esimees ei olnud neljapäevasele istungile kutsunud ei sotsiaalministrit ega ka sotsiaalministeeriumi esindajat, kellele oleks saanud küsimusi esitada.

"Toetust ei leidnud opositsiooni soov muudatusettepanekuteks 20 tööpäeva saada ja see näitab selgelt, et mingit sisulist arutelu loota pole. See muudatus tehakse lihtsalt toore jõuga ära ning tegelikud probleemid, nagu ravimite kättesaadavus ja inimeste elu ohtu sattumine selle tõttu, ei leidnud sel nädalal käsitlemist, kuigi ma esmaspäeval selleks ettepaneku tegin. Väga kahju," ütles Kütt.

Enne erakorralist istungit tegi Keskerakonna fraktsioon vangerduse, vahetades apteegireformi suhtes kriitilise sotsiaalkomisjoni liikme Marika Tuus-Laulu fraktsioonikaaslase Natalia Malleusi vastu.

"Sotsiaalkomisjonis, mis täna hommikul otsustas, kas asi [apteegireformi muutmine] läheb töösse või mitte, seal oli minu asemel keegi teine," rääkis Tuus-Laul Õhtulehele. "Põhimõtteliselt ma ei saanud minna."

Tuus-Laulu sõnul tõsteti ta komisjonist välja üheks istungiks.

Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) on täiskogus esimesel lugemisel 17. detsembril.