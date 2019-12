"Otsustajad ei ole väljas parema apteegiteenuse eest, vaid on asunud kaitsma vaid hulgifirmade ja apteegikettide ärihuve ning nende kõrget kohta turupositsioonil," kirjutab Tuus-Laul Postimehes, lisades, et koalitsioonierakondade esitatud eelnõu sisaldab otsast lõpuni hulgimüüjate ärihuvide ja proviisorapteekide vastu seisjate huvipunkte.

"Kuidas saakski teisiti olla, kui reformi tagasipöörajate erakonna suurrahastaja on ise suurima hulgifirma ja apteegiketi omanik," lisab staažikas keskerakondlane, viidates Isamaale, mille liige ja toetaja on Margus Linnamäe, kellele kuuluvad ravimite hulgimüügi firma Magnum AS ja Apotheka apteegikett.

Keskerakondlane toob esile, et apteegireformi läbiviimist on toetanud ravimiamet, õiguskantsler Ülle Madise, riigikontrolör Janar Holm, sotsiaalminister Tanel Kiik ja mitu varasemat sotsiaalministrit ning "aastakümneid proviisorapteegi usku olnud" Keskerakond.

"Kuidagi ei tahaks uskuda, kuid elu paneb kahtlema, et kas Eestis tõesti saab seadusi osta?" lõpetab Tuus-Laul oma artikli.