Reisijad ei tohi enam Venemaalt Eestisse puu- ja köögivilju tuua

Alates laupäevast ei tohi Eestisse ja ka teistesse Euroopa Liidu riikidesse tuua kolmandatest riikidest, teiste hulgas Venemaalt taimesaadusi ja taimi. Piirang on kehtestatud selleks, et tõkestada taimekahjustajate levikut.

Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonna nõuniku Ülle Metsmani sõnul on loetelu, mida kolmandatest riikidest Eestisse saabudes kohvrisse panna ei tohi, päris pikk. Lihtsam on öelda, mida tohib. Tuua võib vaid viite sorti värskeid puuvilju nagu banaan, durian, ananass, dattel ja kookospähkel. Ei kartulit, õunu, apelsine, isegi taimi ja lõikelilli Eestisse enam ei lubata.

"Piirangute põhjus on see, et Euroopa Liidus on uutest piirkondadest järjest rohkem leitud väga palju ohtlikke taimekahjustajaid, nii haiguseid kui ka kahjureid, ja nende leviku takistamiseks on rangemad reeglid ka kehtestatud, et lihtsalt ei tuleks meile uusi kahjustajaid, mida meil täna veel Euroopa Liidus ei ole," selgitas Metsman.

Põllumajandusamet teavitas laupäeval reisijaid uutest reeglitest Tallinna lennujaamas, sest lisaks puuviljadele toovad lennureisijad Eestisse palju lõikelilli.

Eesti kõige tihedama liiklusega Narva maantee piiripunktis on laupäevast keelatud puu- ja köögiviljad hooajaline nähtus.

"Narvas inimesed, kellel näiteks on suvila teisel pool piiri, kes kasvatavad ise seal endale toiduks värsket puu- ja köögivilja, peavad edaspidi arvestama, et kõike, mis puudutab tomateid, sibulaid, porgandeid, õunu, pirne, marju - nii aia- kui metsamarju -, värskel kujul nad ei tohi enam kaasa tuua," rääkis Metsman.

Kes aga väga tahaks näiteks Peterburist sugulastele õunu kingiks tuua, peab piiril esitama spetsiaalse paberi.

"Sellisel juhul ta peab pöörduma Venemaa riikliku taimekaitseteenistuse poole ja tuleb taotleda endale fütosanitaarsertifikaat. See on päris keeruline. Õun ei ole kõige parem suveniir, mida kaasa tuua," ütles Metsman.

Ei Tallinna lennujaama ega Narva maantee piiripunkti tolliametnikud piirangu esimesel päeval Eestisse sissetoomiseks keelatud taimesaadusi ei avastanud.

Ida tollipunkti juhataja Virgo Treinbuki sõnul on keelatud puu- või köögiviljaga riiki saabuval reisijal võimalus need Venemaale tagasi viia või Eesti riigile loovutada. Loovutatud kraam pannakse sügavkülma hoiule ja hiljem hävitatakse.