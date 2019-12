Hiina ja USA kaubanduskokkuleppe niinimetatud esimene faas süstib turgudele optimismi. Hiina on põhimõtteliselt nõustunud suurendama põllumajandustoodete eksporti Ühendriikidest ja teatanud, et loobub mitmest varem avaldatud turukaitse meetmest.

Pekingis on näiteks kaalumisel loobuda lisatollide kehtestamisest Ameerika mootorsõidukitele ning autoosadele. USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer andis teisipäeval teada, et praegu töötatakse kaubanduskokkuleppede üksikasjade kallal, kuid millal kokkuleppe avalikuks saab, pole teada.

President Trump aga kurtis, et probleeme on tõlkimisega, et töö õigel ajal tehtud saaks. Hiina eksperdid on nüüd usinad väitma, et import aitab langetada hindu siseturul.

"Hiina on vähendanud oma tollitariifidega vastumeetmeid USA vastu, teisisõnu, oleme näidanud oma enesekindlust ja otsustavust turu avamiseks ja ka andnud enam märke oma tahtest importida

50 miljardi dollari eest põllumajandussaadusi USAst. Põllumajandussaaduste import aitab ka vähendada tõhusalt meie oma põllumajandusaaduste hinda siseturul," rääkis Pekingi ülikooli teadur Yu Miaojie.