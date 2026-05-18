Valge Maja: Hiina nõustus ostma rohkem USA põllumajandustooteid

Hiina liider Xi Jinping (keskel) koos riigi teiste juhtidega sojapõllul. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Wang Ye
Valge Maja teatel andis Hiina valitsus USA presidendi Donald Trumpi Pekingi-visiidi ajal nõusoleku osta kuni 2028. aastani igal aastal vähemalt 17 miljardi dollari väärtuses USA põllumajandustooteid, lisaks juba kokkulepitud sojaoa ostukohustustele, teatas Valge Maja pühapäeval.

Teadaanne järgnes president Trumpi eelmisel nädalal toimunud visiidile Pekingisse, kus ta pidas läbirääkimisi Hiina presidendi Xi Jinpingiga, ning see oli üks väheseid konkreetseid tulemusi tippkohtumiselt, mida Trump oli eelnevalt märtsis nimetanud suurejooneliseks sündmuseks, kommenteeris teadet vahendanud väljaanne Politico.

Valge Maja teatas ka, et Hiina on pikendanud enam kui 400 USA veisekasvatusettevõtte aegunud registreeringuid ja lisanud nimekirja uusi, tehes samal ajal koostööd USA regulaatoritega, et tühistada ülejäänud tehastele kehtiv keeld. Selle eesmärk on laiendada Ameerika põllumeeste juurdepääsu Hiina turule. Samuti öeldi, et Hiina on taasalustanud linnuliha importi osariikidest, mille USA põllumajandusministeerium on tunnistanud linnugripivabaks.

Uued põllumajandussaaduste ostud lisanduksid sojaubade ostukohustustele, mis saavutati pärast seda, kui Trump ja Xi sõlmisid 2025. aasta oktoobris Lõuna-Koreas toimunud tippkohtumisel laiema kaubanduskokkuleppe. Selle lepingu osana kohustus Hiina ostma 2028. aastani igal aastal 25 miljonit tonni USA sojauba, samal ajal kui mõlemad riigid peatasid laiema tollimaksude vastastikkuse tõstmise.

Iraani osas leppisid mõlemad riigid kokku, et Iraan ei saa omandada tuumarelva, et Hormuzi väina laevanduskoridor tuleks taasavada ja et ühelgi riigil ega rühmal ei tohiks lubada kehtestada seal läbipääsumakse.

Mõlemad riigid on vastavalt pühapäeval avaldatud infolehele kokku leppinud ka kaubandusnõukogu loomises, et korraldada kaubandust mittetundlikes sektorites, ja investeerimisnõukogu loomises, mis Valge Maja sõnul pakub valitsustevahelist foorumit investeeringutega seotud küsimuste arutamiseks.

Lisaks nõustus Hiina pressiteate kohaselt 200 Boeingu lennuki ostmisega Ameerika Ühendriikidest. Samuti tegeleb Hiina haruldaste muldmetallide tootmis- ja töötlemisseadmete ja -tehnoloogiate müügipiirangutega, öeldi teabelehes, lähemaid üksikasju esitamata.

Uus info saabus kaks päeva pärast seda, kui Trump lõpetas riigivisiidi Hiinasse, et Xi-ga läbirääkimisi pidada, mille järel Trump ütles ajakirjanikele, et tollide teemat ei arutatud.

See näib aga olevat vastuolus Hiina kaubandusministeeriumi laupäevase avaldusega, milles öeldi, et pooled on jõudnud esialgsele kokkuleppele mõne tollitariifi vähendamiseks ning kinnitasid ka põllumajandus- ja lennukitehinguid, kuigi üksikasju ei esitatud.

Tippkohtumise osana leppisid pooled kokku kahepoolse kaubanduse edendamises, sealhulgas põllumajandustoodete osas, selliste kokkulepete kaudu nagu vastastikused tollide vähendamised mitmetele toodetele, teatas Hiina ministeerium.

Kõiki Valge Maja pühapäeval teatatud üksikasju pole Hiina valitsus kinnitanud.

Trump ja Xi peaksid sel aastal kohtuma koguni neli korda, ütles USA rahandusminister Scott Bessent jaanuaris. Nende järgmine näost näkku kohtumine toimub Xi riigivisiidil Valgesse Majja septembris.

Valge Maja: Hiina nõustus ostma rohkem USA põllumajandustooteid

