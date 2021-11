Vene kohus arutab Memoriali sulgemist

Venemaa ülemkohus arutab riigi tuntuima inimõigusorganisatsiooni Memoriali sulgemist. Riikliku süüdistaja sõnul on organisatsioon korduvalt rikkunud välisagentide seadust. Katse sulgeda Nobeli rahupreemia laureaadi Andrei Sahharovi asutatud organisatsiooni on pälvinud Venemaa inimõigusaktivistide üldise nördimuse.

Kinni üritatakse Venemaal panna paljude kohalike ühenduste emaorganisatsiooni ehk rahvusvahelist Memoriali, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Moskvasse kohtuhoone ette kogunenud protestijate sõnul üritab valitsus Memoriali sulgemisega kogu kodanikeliikumisele näidata, et see on täielikult valitsuse meelevallas ning vastupanu on mõttetu.

Põhjalikku Stalini-aegsete inimsusevastaste kuritegude arhiivi pidava Memoriali töötajate hinnangul on organisatsiooni erapooletus Kremlile pinnuks silmas.

"Memorialil on kompromissitu või te võite öelda sõltumatu hoiak, sest minevik on tihedalt seotud olevikuga, tänapäevase inimõiguste kaitsega," ütles Memoriali arhiiviülem Aljona Kozlova.

Töötajate sõnul ei tähenda mistahes kohtuotsus nende töö lõppu, ehkki oluliselt raskemaks muutub edasine tegevus küll.

"Me kaebame edasi Euroopa Kohtuni välja ja me jätkame tööd nii või teisiti. Ehk pole see võimalik võib-olla likvideeritava rahvusvahelise Memoriali raames, kuid meil on ka Moskva Memorial ja palju piirkondlikke Memoriale, nende likvideerimiseks läheb aega," kommenteeris Memoriali juht Oleg Orlov.

Kaks venelasest Nobeli rahuauhinna laureaati, Nõukogude Liidu president Mihhail Gorbatšov ja ajalehe Novaja Gazeta toimetaja Dmitri Muratov soovitavad riiklikul süüdistajal süüdistus tagasi võtta. Memoriali tegevuse lõpetamise eest on hoiatanud ka ÜRO töötajad ja Euroopa Nõukogu. Kohtuasi on leidnud laialdast vastukaja lääneriikides.

"Sellise organisatsiooni hävitamine näitab, et Venemaa kõnnib juba mööda Stalini ettenäidatud teed. Selles pole kahtlustki," ütles Leedu kaitseminister Arvydas Anušaukas.

Venemaa valitsuse teatel on otsus Memoriali üle täielikult kohtu pädevuses.