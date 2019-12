Eestis ulatub jahirahu väljakuulutamise traditsioon aastasse 1993, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jahimeeste seltsi presidendi Margus Puusti sõnul on jahirahu enam kui 12 000 jahimehele hea võimalus aja maha võtmiseks.

"See on jahimeestele väga tore aeg. Aeg läinud aastale pilk peale heita, mis on hästi läinud, mida peab muutma ja järgmisel hooajal teistmoodi tegema. Võtta pere, oma lapsed, oma jahikoer nööri otsa ja minnaa metsa, võtta ulukitele süüa kaasa, vaadata, kui palju neid seal tegelikult on, vaadata, kas nende küttimist peaks intensiivistama või vähendama pärast jahirahu. Minu meelest on see ikkagi mõtisklemise aeg," rääkis Puust.