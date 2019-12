Kaubanduskeskused võõrustavad üha rohkem teenuseid - kui varem on keskusesse kolinud pank, postkontor või ka valimisjaoskond, siis nüüd tuleb nende kõrvale ka arst. Tallinnas on kahes kaubanduskeskuses avanud ukse valvekliinik, kust saab abi kergema vigastuse või tervisemurega. Vastuvõtt on tasuline, kuid kliiniku eestvedaja plaanib äri avada ka Tartus ja Pärnus.

Confido kiirkliinikute juhi Triinu Stanfordi sõnul on kiirkliinik maailmas uus nähtus, kuid USA-s on juba väga populaarne, Euroopas leidub neid esialgu Suurbritannias ja Soomes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna me teame, et inimesed aina enam kaubanduskeskustes käivad, aina rohkem aega veedavad, siin on tekkinud söögikohad, kinod, meelelahutus... Oleme selle toonud inimestele kättesaadavasse kohta, siin on tasuta parkimine, lihtsalt sellised võimalused, kuidas kiiremini ja mugavamalt inimestele lähemale jõuda," rääkis Stanford.

Kuigi tasulises kiirkliinikus saab teha lihtsamat uuringut, siis ennekõike on see mõeldud kergemate tervisehädade jaoks.

"Näiteks 25 eurot õe vastuvõtt, millega saab mitmeid asju ära teha, siis see on inimestele pigem selline sobiv tasu, kui me mõtleme sellele, kui pikad on ootejärjekorrad näiteks EMO-des, siis see 25 eurot on olnud see, mis aitab inimestel tunde säästa," selgitas Stanford.

Tallinnas juba mitu aastat väljaspool perearstide tööaega sama teenust pakkunud Valvekliiniku juht Ingmar Lindström konkurentsi ei karda.

"Kui EMO-s on pikad järjekorrad ja perearsti juurde ei pääse, siis neid mahtujaid võiks olla isegi rohkem. Soomes, ma tean, erakliinikud pakuvad ööpäevaringselt sellist esmatasandi valveabi," selgitas Lindström.

Lindströmi sõnul soovib Valvekliinik lähiaastatel laieneda, kuid kaubanduskeskusesse kolimist ei plaani.

Viru keskuse kauaaegse juhi Ants Vasara arvates hakkab juba lähitulevikus aina enam asutusi kolima kaubanduskeskustesse, sest need asuvad logistiliselt väga heas asukohas ning seal on tasuta parkimine, pealegi on inimene muutunud väga mugavaks.

"Hambaravi on üks selline, millel on kümneid, kümneid kohti, väiksed, mitte enam kõige paremad ruumid mitte kõige parema ligipääsetavusega, et need võiks täiesti vabalt koondada," arvas ta. "Seal tekib ka sünergia, kui on kümme erinevat võimalust inimesel ühes kohas. Sama on silmakliinikud."

Vasara sõnul oleks omavalitsuste kolimine kaubanduskeskustesse samuti märksa mõistlikum kui uue hoone rajamine.