Tallinna jõuluturgu turvab hulgaliselt korrakaitsjaid

Laupäevaõhtune Berliini jõuluturu evakueerimine ja jumalateenistuse katkestamine väljakul asuvas kirikus osutus valehäireks. Korrakaitsejõudude ettevaatlikkus on aga mõistetav, sest just samal turul toimus 2016. aasta jõulude ajal terrorirünnak, kus veokiga rahva sekka kihutanud terrorist tappis 12 ja vigastas 70 inimest.

Eesti korrakaitsejõudude jaoks ohutase muutunud ei ole, kuid politseid on väljas rohkem, nagu pühade puhul ikka.

"Ohutase meil Eestis ei ole muutunud selle tõttu. Jõuluturul või üldse jõuluajal on politseijõude tavapäraselt rohkem väljas, sest inimesed kogunevad eri üritustele ja kui on rahvast rohkem koos, siis oleme ka planeerinud sinna rohkem politseipatrulle, et politsei oleks nähtaval. Kui vaja korrarikkumistele reageerida, saame kohe abiks olla," selgitas Põhja prefektuuri operatiivjuht Raavo Järva.

Jõuluturul tagab politsei korda koostöös turvafirma, linnavalitsuse ja munitsipaalpolitseiga. Seni suuremaid korrarikkumisi esinenud ei ole.

"Pigem on see olukord seal rahulik. Mingeid erilisi sündmusi välja tuua ei ole. Meie politseinikelt küsitakse abi näiteks, kus mingi tänav asub. Kuna suur osa jõuluturu külalistest on turistid, on nad julgelt pöördunud politseiametnike poole sellise abi saamiseks," kirjeldas Järva.

Ka jõuluturu külalised ja kauplejad tunnevad end Raekoja platsil igati turvaliselt.

"Mina tunnen end väga turvaliselt. Meil on politseiniukud alati olemas, turvamehed on telefonikõne kaugusel," kiitis jõuluturu müüja Kätlin.

"Siin Tallinna jõuluturul on selline kodune tunne juba sellepärast, et kauplejad üksteist teavad hästi ja on valmis hoidma silma peal majakestel. Ei ole hirmutunnet küll tundnud," kinnitas ka teine müüja Marta-Lotta.