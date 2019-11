Putin loodab teha Vene bürokraatia reipamaks tehismõistuse abiga

Tehisintellekti tehnoloogiad teevad Venemaa bürokraatliku menetluse reipamaks ning see on tähtis ühiskondlikule stabiilsusele, ütles president Vladimir Putin.

"Tehisintellekti tehnoloogiate rakendamise potentsiaal on tohutu. On äärmiselt tähtis, et tehisintellekti tehnoloogiad aitavad kõrvaldada bürokraatliku masina loiduse ja kohmakuse ning järsult suurendab halduslike menetluste läbipaistvust ja tõhusust," lausus president.

Ta rõhutas, et see on ühiskonna stabiilsusele äärmiselt tähtis. "Sest ainult siis näevad inimesed, mida riik teeb ja kuidas ning millest ta otsuste tegemisel lähtub," ütles president Moskvas laupäeval ühel tehisintellekti konverentsil.

Tehisintellekti võimed tuleb suunata üksikutele probleemidele. Lõppastmes muudab see kogu avaliku sektori ülesehitust ja kvaliteeti, lisas Putin.

"See on väga tähtis tingimus nende massiivsete probleemide lahendamiseks, millega meie riik silmitsi seisab."

President rõhutas, et Venemaa suudab ja temast peab saama tehisintellekti vallas juhtiv riik.

Kõikides valdkondades, kaasa arvatud riigikaitses, sõltub areng tehisintellektist, ütles Putin.

"Tehisintellekt on kolossaalse jõuga ressurss. Need, kellel seda on, rebivad teistest kaugele ette ning saavad tohutu konkurentsieelise."