President Vladimir Putini sõnul on Venemaa ainus hüperhelirelvadega riik.

Kohtumisel sõjaväe juhtidega ütles Putin, et Venemaal on esmakordselt eelis uue relvaklassi väljatöötamisel. "Erinevalt varasemast ei jookse Venemaa enam USA kannul," lisas ta.

Presidendi sõnul alustab detsembris tööd esimene hüperhelikiirusel liikuv tuumavõimega liugur Avangard ning õhust tulistatav hüperhelirakett Kinžal on juba teenistust alustanud.

Putin mainis Avangardi ja Kinžali 2018. aasta märtsis koos teiste relvasüsteemidega.

Tollal ütles ta, et Avangard suudab lennata mandrite vahet ja liuelda atmosfääris kahekümnekordsel ülihelikiirusel. Ta rõhutas süsteemi võimet muuta teel sihtmärgini nii oma kurssi kui kõrgust. Tema sõnul tähendab see, et Avangard suudab läbida kõikide riikide õhutõrjesüsteemid.

Teisipäeval Avangardist rääkides nimetas Putin seda tuleviku relvaks, mis suudab läbida nii olemasolevad kui ka tulevased raketitõrjesüsteemid.

Kinžal, mis pandi hävitajatele MiG-31, võeti õhuväe teenistusse eelmisel aastal. Putini sõnul suudab rakett lennata kümnekordsel helikiirusel kuni 2000 kilomeetri kaugusele ning selle otsa saab panna nii tuuma- kui tavalõhkepea.

Sõjaväe sõnul suudab rakett tabada nii maa- kui merepealseid sihtmärke.

Hüperhelirelvi on välja töötanud ka USA ja teised riigid, kuid neid pole veel teenistusse võetud.