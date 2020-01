Venemaa uus raketisüsteem võib viia uue võidurelvastumiseni

Enne aastavahetust teatas Putin Venemaa rahvale, et kasutusele on võetud ülehelikiirusel raketid, mille mahavõtmiseks puudub tehnoloogia. Avangardi nime kandev süsteem koosneb ballistilisest raketist, mis viib lõhkepead orbiidile, kus need eralduvad ning sööstavad läbi atmosfääri sihtmärkide suunas rohkem kui 20-kordse helikiirusega.

Erukindral Ants Laaneots selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et need raketid on võimelised ka manööverdama. "Venelased on kindlad, et tabada neid on väga raske," märkis Laaneots.

Süsteemi on katsetatud tulistades Venemaa Euroopa osast Kamtšatkale, nagu teatati Vene pressile. Avangard süsteemi küsitavus on lõhkepeade juhtimine, nentis Laaneots.

"Sellel kuumeneb korpus venelaste endi testide järgi 1500-2000 kraadi kuumuseni. See paneb kohe mõtlema, kas need härrased suudavad niivõrd kõrgelt ülesköetud laevakorpusega mingisugust sidet pidada. Siin on väga suured küsimärgid," rääkis ta.

Reservkolonel Leo Kunnas ütles, et viga oleks siiski eeldada, et Avangard ei tööta.

"Venemaa, Hiina ja USA on kaua teinud tööd nende relvasüsteemide kallal. Oleks viga arvata, et see süsteem ei tööta," märkis Kunnas.

New York Timesis iseloomustas endine USA julgeolekunõukogu osakonnajuhataja Steven Simon uut raketisüsteemi kui kahte kauboid, kes tulistavad üksteise pihta pimedas toas. Enam pole võimalik nii kiire relva vastu reageerida. Ja suurriikide eesotsas on juhte, kes kipuvad kiiresti relva tõmbama. Tõsi küll, juhul kui mitmed suurriigid sellise relva välja arendavad. Praegu on pimedas toas vaid üks kauboi.