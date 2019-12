Iraani võimud piirasid taas ligipääsu internetile

Iraani valitsus püüab sammuga ennetada sotsiaalmeedias väljakuulutatud mälestusüritusi novembris kütusehinna tõusu vastates protestides hukkunute mälestuseks.

Uudisteagentuur ILNA edastas viitega Iraani informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ministeeriumi allikale, et piiratakse ligipääsu islamivabariigi julgeolekuorganite käsul.

"Ligipääsupiirang internetile hõlmab ainult mobiiltelefoniliinide rahvusvahelist liiklust," lausus allikas.

Tema sõnul ei puuduta see siseriiklikku liiklust ja see tähendab ilmselt, et iraanlastele on kättesaadavad vaid kodumaised veebilehed.

ILNA sõnul piiratakse rahvusvahelisi ühendusi Alborzi, Farsi, Kordestani ja Zanjani provintsides, kuid piirang võib laieneda teistessegi provintsidesse.

Artikli hilisemas versioonis eemaldas ILNA informatsiooni selle kohta, et piiranguks andsid käsu Iraani julgeolekuorganid, ja loetletud provintsinimed.

AFP korrespondendid Teheranis teatasid kolmapäeval häiretest internetiühenduse ja sellega seotud teenustega.

Iraani veebipiirangutest teatas ka rahvusvahelisi internetipiiranguid jälgiv veebileht NetBlocks, kirjutades Twitteris, et see on saanud tõendeid mobiilse interneti häiretest Iraanis alates kella 6.30-st hommikul (Eesti aeg 5).

Inimõigusorganisatsiooni Amnesty International andmeil sai Iraanis novembris kütusehinna järsu tõusu järel puhkenud meeleavalduste mahasurumise ajal surma vähemalt 304 inimest.

Üks neist oli Pouya Bakhtiari (27), kes sai väidetavalt surma Karaj´is, Alborzi provintsi pealinnas.

Uudisteagentuur Mehr teatas teisipäeval tema pere vahistamisest pärast seda, kui nad avastati "kontrrevolutsioonilise projekti elluviimiselt".

Bakhtiari Instagrami konto, mida haldas väidetavalt tema pere, oli teatanud tema surmast 40 päeva möödumise märkimiseks tseremoonia korraldamisest neljapäeval Karaji surnuaias.

Kõnealune Instagrami konto oli kolmapäeval 19 000 jälgijaga endiselt aktiivne.