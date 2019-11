Protestid algasid Iraanis peale seda, kui valitsus otsustas vähendada bensiini subsideerimist, mis tähendas, et kütuse hind tõusis poole võrra ning suurematele tarbijatele isegi rohkem.

Kui seni võis otsa hinnaga 10 000 riaali (0,21 eurot) liitri eest 25 liitrit bensiini kuus, siis nüüd saab osta 60 liitrit kütust hinnaga 15 000 riaali (0,32 eurot) liitri eest. Iga järgmine liiter maksab juba 30 000 riaali, kirjutab BBC.

Valitsus kavatseb hinnatõusust laekuva rahaga aidata madala sissetulekuga inimesi. Iraani majanduslik olukord on halvenenud märkimisväärselt pärast USA poolt sanktsioonide kehtestamist. President Hassan Rouhani ütles laupäeval, et koguni kolm neljandikku iraanlastest on praegu majandusliku "surve" all ning et kütusehinna tõusust saadav lisaraha läheb nende abistamiseks, mitte riigireservi.

Vägivaldsed protestimiitingud algasid reedel pärast valitsuse teadaannet. Laupäeval levis protestide laine üle riigi, rahvas kogunes meelt avaldama vähemal kuraditosinas linnas. Seni on hukkunud üks inimene.

Reutersi teatel on valitsusjõud piiranud internetile ligipääsu. Laupäeval postitatud videotest võib järeldada, et tegelikult on protestides hukkunud rohkem kui üke inimene, kirjutab BBC. Iraani riikliku häirekeskuse hinnangul on tegu siiski möödunud aastatest pärit ülesvõtetega, millega üritatakse jätta muljet, et olukord on läinud üle käte.

Yazdis vahistati 40 meeleavaldajat

Iraani keskosas Yazdis vahistati 40 inimest pärast kokkupõrgete puhkemist bensiini hinnatõusu vastu protestijate ja politsei vahel Tehran, teatas uudisteagentuur ISNA pühapäeval.

"Kinni peeti avaliku korra rikkujaid, keda süüdistatakse vandalismis ning kellest valdav osa ei olnud kohalikud," ütles provintsi peaprokurör Mohammad Hadadzadeh uudisteagentuurile.