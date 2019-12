Jõgevamaal Võduveres sai kahe auto kokkupõrkes viga viis inimest

Jõgevamaal Võduvere külas põrkasid kolmapäeval kokku kaks sõiduautot ja nendes olnud viis inimest said vigastada.

Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Ford Focus ette peateel liikunud Seat Cordobale. Viga said Fordi roolis olnud 38-aastane naine, 45-aastane Seati juhtinud naine, 45-aastane Seatis kaasreisijana viibinud mees ning 8- ja 10-aastased Seatis olnud lapsed, teatas politsei.

Õnnetus juhtus Mutso bussipeatuse lähedal 17.20 ajal.

Kiirabi toimetas viga saanud inimesed Tartusse haiglasse täiendavasse tervisekontrolli. Kõik õnnetusega seonduvad täpsemad asjaolud on täpsustamisel.

Maanteeamet hoiatas, et ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur jääb 0 kraadi +3 kraadi vahele, selgimiste korral on sisemaal kohati -1 kraadi. Märjematel lõikudel võib öösel kohati ootamatut libedust tekkida.