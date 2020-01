Häirekeskus sai kella 15.41 paiku teate liiklusõnnetusest Läänemaal, kus kokku põrkasid Toyota ja Volkswagen. Kokkupõrke tagajärjel hukkus Toyotat juhtinud 27-aastane mees.

Õnnetus juhtus Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla 45. kilomeetril.

Kokkupõrke tagajärjel paiskus üks auto ühele ja teine teisele poole teed kraavi.

Toyotat juhtinud 27-aastane mees sai õnnetuses niivõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Viga said Toyotas juhi kõrval istunud 23-aastane naine, kelle kiirabi toimetas kontrolliks Läänemaa haiglasse, ning Volkswagenit juhtinud 37-aastane mees, kes toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Volkswageni juht viibis autos üksi.

Kõik autos olnud kasutasid turvavööd, juhtidel oli olemas vastava kategooria sõidukijuhtimise õigus ja sõidukite rehvid vastasid nõuetele.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kütt ütles, et juhtunu asjaolud on selgitamisel. "Praegu ei ole meile teada, kust suunast autod tulid ning mis võis sel sirgel teelõigul kokkupõrkeni viia. Kõik juhtunu üksikasjad selguvad alustatud uurimises," sõnas Kütt.

"Ilmad on vihmased ja päevavalgust on endiselt vähe ning teedel võib nähtavus olla kehv. Liiklejailt eeldavad taolised olud täit tähelepanu ja sobiliku sõidustiili valimist, et vajadusel aegsasti reageerida," lisas Kütt.

Õnnetus juhtus teel, kus maksimaalne lubatud sõidukiirus on 90 km/h. Õnnetuse hetkel sadas vihma.

Liiklus oli sündmuskohal suletud, see avati taas kella 18.20 ajal.