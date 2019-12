1. jaanuarist alustab Tallinna ühistranspordi korraldaja Tallinna Linnatranspordi AS projekti, mille käigus katsetatakse peatumist stopp-nupu kasutamise korral, et see inimestel harjumuseks muutuks ning bussijuht võiks peatustest, kus keegi ei soovi väljuda ega peale tulla, peatumata mööda sõita.

Kõiki sõitjaid bussides ja trollibussides teavitatakse muudatusest häälteavitusega "Tähelepanu! Väljumiseks vajuta stopp-nuppu!".

Tallinna Linnatranspordi bussiteenistuse juht Meelis Tartu selgitas katsetuse vajalikkust, öeldes, et linn on uurinud teiste linnade ja lähiriikide kogemusi, kus stopp-nuppu kasutatakse aktiivselt ja selline lahendus töötab hästi ning aitab muuta ühistransporti sujuvamaks ja säästlikumaks. "Teiste kogemustest teame ka, et sellise muudatusega harjumine nõuab aega, mistõttu oleme pannud juhtidele südamele, et kui näiteks häälteavitussüsteem ja elektroonilised tablood mingil põhjusel ei tööta või juht ei ole täielikult veendunud, kas bussis on väljumissooviga sõitjaid või peatuses pealetulijaid, tuleb ikkagi peatuda."

Muudatuse eesmärk on, et ajal, kui sõitjaid on vähem, võib juht jätta peatumata neis peatustes, kus pole ei väljujaid ega pealetulijaid, mis muudab ühistranspordi sujuvamaks ja kiiremaks ning talvisel ajal ka ühissõiduki soojemaks.