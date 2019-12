Põlevkivienergeetika ähmane tulevik sunnib Narvat uudsetele lahendustele mõtlema

Praegu maksab toasooja megavattund Narvas veidi üle 35 euro ja seda tänu Balti elektrijaamas toimuvale elektri ja soojuse koostootmisele. Kas aga Eesti odavaim hind Narvas ka tulevikus säilib, pole selge. Põlevkivienergeetika seis on ebamäärane.

Näiteks detsembris seisis Balti elektrijaam mitu nädalat ja Narvat köeti gaasiga. Eesti Energia juhatuse liikme Raine Pajo sõnul oli tegemist erandliku olukorraga, kus osa seadmeid oli remondis ja elektri turuhind polnud jaama osaliseks käivitamiseks soodne. Teisi küttelahendusi peaks tema hinnangul Narvale otsima kaugemas tulevikus, kui Balti elektrijaama aeg täis saab.

"On ju alternatiiv ka ja Eestis teistes linnades toodetakse palju soojust madala kvaliteediga puidust. Siis on variant rajada sinna kas biomassi katlamaja või biomassil töötav koostootmisjaam, aga need investeeringud on kõik ikka väga suured, kümned ja kümned miljonid. Lähiajal on ikkagi mõistlik keskenduda sellele, et Balti jaam toodab Narva linnale soojust jätkuvalt ja lähiaastatel ei ole karta, et Narva elanikud hakkaks võrreldes Tallinnaga maksma rohkem soojuse eest," rääkis Pajo.

Samas tunnistas ta, et läbirääkimised konkurentsiametiga Narva kaugküttehinna tõstmiseks käivad, kuna CO2, gaasi ja ka põlevkivi kaevandamise hinnad on kasvanud. Narva linnapea Aleksei Jevgrafov on mures.

"Tuleb tunnistada, et oht on olemas. Soojuse hind tõuseb, küsimus on vaid selles, kui palju see tõuseb. Kindlasti tuleb mõelda selle peale, et teha oma majad soojemaks. See on peamine asi ja linn toetab neid tegevusi ja mina kutsun kõiki, et mõelda sel teemal," ütles Jevgrafov.

Riik on valmis KredExi sihtasutuse kaudu kortermajade renoveerimist toetama, kuid Narvas on KredExi toetust seni kasutanud mõned üksikud korteriühistud."Inimesed ei kasuta KredExi toetust, kuna soojuse hind Narvas on kõige odavam Eestis. Aga ei kasuta mitte ainult selle tõttu, aga ka seepärast, et neil puudub usk, et homme on nendel olemas töökoht, kindel palk ja nende elutingimused võimaldavad krediidi tagastada. KredEx annab ainult 50 protsenti," selgitas KredExi tehniline konsultant Ilja Fjodorov.

Kui suure kortermaja renoveerimise maksumus on ligikaudu miljon eurot, siis tavaline Narva korteriühistu saab renoveerimisse panustada vaid 100 000 eurot. Sellise osalusega pole KredExi toetuse kasutamine võimalik.