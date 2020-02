2015 - 2020 aastani kehtiv Ida-Virumaa programm on riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul näidanud, et see peab jätkuma, ning valitsus otsustas seda pikendada 2030. aastani. Käimas on ministeeriumide ideekorje, mille raames toimus ka neljapäeval rahvakoosolek.

"Me tahame öelda seda, mida see valitsus on rõhutanud, et me ei toota mingit kiiret Põxitit. Jah, Euroopa kliimapoliitika on selles suunas, aga sinna annab veel liikuda aastakümneid ja me peame laugelt üle minema sellelt põlevkivisektori praeguselt tegevuselt teistele tegevustele, teistsugusele ettevõtlusele, teistele töökohtadele ja kindlustama inimestele siin korraliku elukeskkonna," ütles Aab.

Ida-Viru talituse juhatajana riiki maakonnas esindava Tiit Salvani sõnul peaks senisest rohkem ära kasutama Ida-Virumaa-sisest ajupotentsiaali.

"Tuleks koondada ühte valdkonda tundvaid inimesi, teadlasi, kogukondade liidreid, miks mitte ka poliitikuid ja püüda panna nad sammuma ühte jalga ja leida konsensusi, siin ei tohiks olla kohta poliitilisteks erimeelsusteks," lausus Salvan.