Hoone on lagunenud pritsikuur, mille katus lasi läbi ja seinad sooja ei pidanud. Nüüd ehitavad vabatahtlikud päästjad seda ümber oma komandoks. 2019. aasta lõpuks on kulunud umbes 13 000 eurot ja majakarp on enam-vähem valmis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Karp on meil valmis, uksed on ees, aknaid see aasta ette ei jõudnud, sest et rahalisi vahendeid napib ehk need on siis plaanis järgmine aasta. Katusekatet ka see aasta peale ei saanud, aga me katame selle talveks lihtsalt kilega kinni, et ta ei rikuks ära meil juba tehtud töid," selgitas MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed juhatuse liige Risto Roomet.

Kõik kokku võib maksma minna ligi 40 000 eurot. Lisaks päästjatele on ehitusel abiks ka teisi kohalikke. Toetust on saadud erinevatest programmidest, õla on alla pannud ettevõtted, kohalik omavalitsus ja päästeamet. 5000 eurot tuleb veel 2020. aasta riigieelarvest nn katuserahana.

Kuna oluline osa tööst on veel ees, siis on igasugune abi oodatud ka tulevikus. Kõik tööd tehakse ise ja iga vaba hetk möödub ehitusel.

"No peale tööd nii palju, kui saad ja siis nädalavahetuseti, iga nädalavahetus nii palju kui saad, kohe siia," nentis MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed vabatahtlik päästja Märt Olenko.

Risto Roomet rääkis, et praegu hoiavad nad külmal ajal päästeautot kahe ja poole kilomeetri kaugusele jäävas garaažis. Uue komando valmides paraneb reageerimisaeg 15 minutilt viiele ja sellest on kasu nii Paliverele kui Läänemaale laiemalt.

"Ehk siis Palivere komando võimekus tõuseb tunduvalt ja teine asi see, et suudame kiiresti reageerida ja suudame hoida siin kaht tehnikaühikut ehk siis me oleme võimelised sõitma välja ka kahe autoga, mida me siiani praegu teha ei saa, sest meil puuduvad selleks ruumid, kus me saaksime hoida kaht tehnikat korraga arvel," lausus Roomet.

Loodetakse, et hoone saab valmis 2020. aasta lõpuks. 19. maiks tahetakse olla nii kaugel, et uues majas saaks pidada Palivere vabatahtliku tuletõrjeühingu 90. sünnipäeva.